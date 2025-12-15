Новый год-2026
15 декабря 2025 в 11:24

Юрист предупредил, в каких случаях могут вызвать на работу в праздники

Юрист Митин: сотрудника могут привлечь к работе в праздники в случае ЧП

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Работодатель вправе привлечь сотрудника к работе в праздничные дни без его письменного согласия в случаях чрезвычайных обстоятельств, в том числе катастроф, стихийных бедствий, эпидемий и производственных аварий, заявил «Финансам Mail» юрист Юрий Митин. Кроме того, занятость в праздники предусмотрена при необходимости ликвидации последствий ЧС.

Если речь идет о выполнении работы, от которой зависит нормальная деятельность подразделения или организации в целом, работодатель должен получить от работника письменное согласие. При этом сотрудник обязательно должен быть ознакомлен под роспись с правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день, — уточнил Митин.

Он добавил, что без согласия сотрудника также допустимо привлечь его к работе в праздники для предотвращения несчастных случаев, предотвращения уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества. Аналогично и с выполнением работ в условиях военного положения, когда это прямо предусмотрено законодательством.

Ранее юрист Екатерина Нечаева заявила, что беременных и несовершеннолетних запрещено вызывать на работу в праздники. Также есть группа сотрудников, которых можно вызвать только с их письменного согласия. К ней относятся родители детей до трех лет, одинокие матери и отцы, многодетные, опекуны, работники с детьми-инвалидами или больными родственниками.

