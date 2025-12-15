Третий беспилотник пытался атаковать Москву за последние два часа

Третий по счету беспилотник попытался атаковать Москву за последние два часа, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву, — написал Собянин.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно перестали обслуживать авиарейсы. Он отметил, что ограничения начали действовать утром 15 декабря, около 09:50 мск.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО минувшей ночью уничтожили 130 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны. Над Московским регионом удалось уничтожить 25 БПЛА, в том числе 15 дронов, летевших на Москву. Позднее Собянин заявил, что беспилотники повторно ударили по городу после ночной атаки.

До этого в Судже Курской области в результате атаки беспилотников пострадал 66-летний местный житель. Как заявил губернатор региона Александр Хинштейн, мужчину оперативно доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.