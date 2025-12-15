Врачи из Москвы спасли ребенка с редкой патологией легких

Московские врачи спасли девочку с редкой патологией легких, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения. Ребенка доставили в больницу с подозрением на пневмонию.

Сообщается, что рентген выявил уплотнения в правом легком, затем с помощью компьютерной томографии врачи установили точный диагноз – врожденную кистозно-аденоматозную мальформацию легких. При таком заболевании образуются кисты, которые со временем могут вызвать дыхательную недостаточность и тяжелые воспалительные осложнения.

Хирурги провели торакоскопическое вмешательство и извлекли два тонкостенных кистозных образования диаметром до шести и трех сантиметров. Сейчас ребенка выписали домой с рекомендациями врачей.

Ранее сообщалось, что пациента со смещением желудка в грудную клетку спасли в столичной Боткинской больнице после ДТП. Такие травмы случаются у 5% пострадавших в авариях.