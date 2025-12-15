Новый год-2026
15 декабря 2025 в 12:34

Орбан обвинил лидеров ЕС в развязывании экономической войны с Россией

Орбан: Венгрия выступает против планов ЕС по конфискации российских активов

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин/ТАСС
Венгрия планирует выступить против конфискации замороженных российских активов на предстоящем саммите Евросоюза 18-19 декабря, заявил премьер-министр Виктор Орбан в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его мнению, европейские лидеры пытаются вести экономическую войну против России, что может привести к серьезным последствиям.

Глава венгерского правительства уверен, что основной вопрос саммита будет касаться выбора между продолжением конфликта или установлением мира на Украине. Орбан отметил, что сейчас существует историческая возможность для завершения боевых действий при посредничестве США, которую должны поддержать европейские страны.

Однако есть некоторые указания на обратное. Европа <...> хочет продолжить [конфликт] на российско-украинском фронте и расширить в экономическом пространстве, конфисковав замороженные российские активы. Этот шаг будет равносилен открытому объявлению войны, и российская сторона даст на него ответ, — написал Орбан.

В связи с этим Венгрия не намерена поддерживать соответствующие решения, а также отказывается от участия в военных займах и поставках оружия на Украину. Орбан уже предупреждал, что подобные действия Запада всегда в истории получали адекватный ответ.

Ранее издание Politico сообщило, что Италия, последовав примеру Бельгии, также выступила против европейской инициативы об изъятии российских активов для помощи Украине. Аналогичную точку зрения разделяют правительства Болгарии и Мальты.

