В ГД раскрыли важный нюанс в результатах российских лыжников на Кубке мира Журова: Коростелев и Непряева успешно завоевали олимпийские квоты

У российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой практически не было времени подготовиться к выступлениям на высоте около 1500 метров над уровнем моря, поэтому им было трудно показать высокий результат, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, спортсмены выполнили главную цель — завоевали олимпийские квоты.

Простой болельщик увидит результаты и подумает, что выступили плохо. Давайте быть честными: у ребят не было возможности адаптироваться к высоте, ведь этап проходил в Швейцарии. Должна быть хотя бы недельная адаптация, а они прилетели и сразу на старт. Наверняка добирались обходными путями, и это заняло время. Было трудно рассчитывать на призовые места. Их главной задачей было завоевание олимпийских квот, они с этим справились и будут дальше готовиться к Олимпиаде, — сказала Журова.

Коростелев и Непряева завоевали по три квоты на участие в Олимпиаде 2026 года в Италии. По итогам гонки с раздельным стартом на третьем этапе Кубка мира в Давосе Коростелев занял 25-е место, а Непряева финишировала 20-й.