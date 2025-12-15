Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 11:25

В ГД раскрыли важный нюанс в результатах российских лыжников на Кубке мира

Журова: Коростелев и Непряева успешно завоевали олимпийские квоты

Савелий Коростелев Савелий Коростелев Фото: EPA/ТАСС
Читайте нас в Дзен

У российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой практически не было времени подготовиться к выступлениям на высоте около 1500 метров над уровнем моря, поэтому им было трудно показать высокий результат, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, спортсмены выполнили главную цель — завоевали олимпийские квоты.

Простой болельщик увидит результаты и подумает, что выступили плохо. Давайте быть честными: у ребят не было возможности адаптироваться к высоте, ведь этап проходил в Швейцарии. Должна быть хотя бы недельная адаптация, а они прилетели и сразу на старт. Наверняка добирались обходными путями, и это заняло время. Было трудно рассчитывать на призовые места. Их главной задачей было завоевание олимпийских квот, они с этим справились и будут дальше готовиться к Олимпиаде, — сказала Журова.

Коростелев и Непряева завоевали по три квоты на участие в Олимпиаде 2026 года в Италии. По итогам гонки с раздельным стартом на третьем этапе Кубка мира в Давосе Коростелев занял 25-е место, а Непряева финишировала 20-й.

лыжные гонки
российские спортсмены
Олимпиада
достижения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Красноярске осудили двух подполковников полиции за взятки в криптовалюте
В МЧС раскрыли новые подробности исчезновения группы туристов в Прикамье
На Украине увидели «договорняк» в деле Ермака
Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь
Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна
Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США
Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной
В Чехии сформировали новое правительство
Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном
Академгородок в российском регионе остался без отопления
В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России
Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники
Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного
Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры
Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге
Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира
В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва
Четверо детей попали в больницу, надышавшись парами хлора в бассейне
В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения школьника на учителя
Полиция установила причину нападения подростка на учительницу в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.