Наступление ВС РФ на Запорожье 15 декабря: 65 км до города, что в Гуляйполе

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 15 декабря 2025 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в понедельник, 15 декабря: обстановка на фронте сегодня

«Думаю, до конца года мы сможем освободить Гуляйполе. Но здесь многое зависит от того, как будет проходить зачистка, и от погодных условий. Может остаться какое-то количество военнослужащих, потому что для украинцев сейчас ситуация крайне тяжелая — из Гуляйполя им особо и бежать некуда. На данном этапе есть возможность сбежать, пока дороги открыты, но через пару недель это станет невозможным, даже через неделю. Просто сбежать из города будет невозможно: там будет либо уничтожение, либо сдача в плен», — заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Военкор Юрий Котенок отметил, что ВС РФ ведут бои за Гуляйполе и продолжают наступление в направлении Запорожья с востока, прорвавшись на левый берег реки Гайчур.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Наши подразделения выбили противника из последнего села южнее Андреевки на правом берегу р. Гайчур — Варваровки. ВС РФ продавили оборону противника в направлении Терноватого и Рождественского, форсировав р. Гайчур в двух местах: между Добропольем и Варваровкой и западнее Нового Запорожья. При этом наши подразделения заняли на этих плацдармах на левом берегу опорные пункты противника на высотах. Расстояние между ними уже менее 4 км. Наши войска ведут ожесточенные встречные бои по расширению плацдарма. Южнее Покровского на правом берегу р. Гайчур наши подразделения отражают контратаки противника и атакуют в направлении Андреевки с рубежа Отрадное — Остаповское. На 15 декабря 2025 г. до Запорожья ГрВ „Восток“ остается около 65 км. От Угледара продвинулись уже более 80 км. Но это только цифры. Хотя», — добавил он.

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Гуляйпольском направлении под контроль армии России перешел участок площадью 12 кв. км, а также важный узел обороны ВСУ.

«Взяв Варваровку и закрепившись в восточной части Гуляйполя, армия России завершила важный этап зачистки восточного побережья р. Гайчур. На юго-востоке Гуляйполя, которое российские войска сейчас стирают с лица земли всеми доступными видами вооружения, нашим бойцам осталось продвинуться на 1 км до административного центра города. Выше по фронту ВС РФ продвигаются на запад по рубежу Прилук — Доброполье. Есть успехи южнее Нового Запорожья», — добавил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области.

«Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое Запорожской области», — добавили в МО РФ.

Военкор Александр Коц обратил внимание, что Варваровка — село в Гуляйпольском районе Запорожской области с населением около 360 человек.

«Расположено на левом берегу реки Гайчур в километре к югу от ранее освобожденного Доброполья и в 4 километрах к северо-западу от Гуляйполя. Взят под контроль крупный узел обороны площадью более 15 квадратных километров, уничтожено до роты живой силы ВСУ из состава 225-го ОШП и 110-й ОМБр, более 12 единиц техники, свыше 70 гексакоптеров противника типа „Баба-яга“. Освобождение Варваровки является одним из серии завершающих этапов зачистки восточного побережья реки Гайчур», — прокомментировал он.

