19 сентября 2025 в 20:21

Идеальная закуска: картофельные шайбочки с золотистой корочкой

Картофельные шайбочки с сыром и чесноком — это простая и невероятно вкусная закуска, которая подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Нежный запеченный картофель в сочетании с ароматным чесноком и расплавленным сыром превращается в аппетитное блюдо, которое нравится и взрослым, и детям.

Для приготовления потребуется 800 граммов картофеля, 150 граммов твердого сыра, 3 зубчика чеснока, 3 столовые ложки растительного масла, половина чайной ложки соли и немного свежей зелени. Картофель нарезают кружочками толщиной около сантиметра, смазывают маслом, слегка подсаливают и выкладывают на противень. В процессе запекания в духовке при температуре 200 градусов ломтики становятся мягкими внутри и хрустящими снаружи. За 10 минут до готовности их посыпают тертым сыром и измельченным чесноком, чтобы сыр расплавился и образовал золотистую корочку.

Картофельные кружочки с сыром — это отличный вариант быстрой закуски. Их можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу и рыбе. Благодаря чесноку они приобретают пикантный аромат, а расплавленный сыр добавляет нежность и насыщенность вкуса.

Особенность этого блюда в том, что оно не требует редких продуктов или сложной технологии. Всего несколько шагов — и на столе появляется аппетитное и красивое угощение. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, картофельные шайбочки с чесноком и сыром станут настоящим хитом в домашнем меню.

