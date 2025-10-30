Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 19:30

Ленивый ужин. Беру картошку, фарш и грибы — картофельный рулет по-скандинавски: вкусно, просто и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется сытного и вкусного блюда без лишних хлопот, на помощь приходит этот простой рецепт картофельного рулета с фаршем. Он сочетает в себе нежнейшую картофельную основу и сочную мясную начинку с ароматными овощами и грибами. Блюдо получается на удивление легким — всего 104 ккал на порцию, но при этом невероятно сытным. Идеальный вариант для семейного ужина, когда нужно накормить всех вкусно и полезно. Рулет выглядит очень аппетитно, с золотистой корочкой, и может стать настоящим украшением стола.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. крахмала, 1 ст. л. манки, 2 ст. л. майонеза, соль и специи по вкусу. Картофель отварите до готовности, разомните в пюре без добавления молока и масла. Добавьте крахмал и манку, тщательно перемешайте. На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, натертую морковь и грибы, затем добавьте фарш и обжаривайте до готовности. Посолите, поперчите. На противень, застеленный пергаментом, выложите картофельную массу прямоугольным пластом толщиной 1,5–2 см. Равномерно распределите начинку из фарша, аккуратно сверните рулетом. Смажьте майонезом и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед нарезкой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

