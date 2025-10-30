Пиде из упаковки фарша: дрожжевые лодочки по-турецки — получатся даже у тех, кто не умеет готовить

Пиде из упаковки фарша: дрожжевые лодочки по-турецки — получатся даже у тех, кто не умеет готовить

Приготовьте ароматные лодочки пиде по-турецки с сочной мясной начинкой. Они готовятся из легкого дрожжевого теста, а для начинки требуется упаковка фарша и немного овощей. Получатся даже у тех, кто не умеет готовить!

Для быстрого дрожжевого теста смешайте 500 г муки, 1 ст. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 300 мл теплой воды и 2 ст. л. растительного масла. Замесите тесто и оставьте на 30 минут в теплом месте. Для начинки обжарьте 500 г мясного фарша с луком, добавьте 2 мелко нарезанных помидора, 1 болгарский перец, зелень, соль и перец. Тесто разделите на части, раскатайте овалами, края загните, чтобы получилась лодочка. Выложите начинку, смажьте яйцом и выпекайте 20–25 минут при 200 °C.

Вкус получается насыщенным: воздушное тесто с хрустящей корочкой идеально сочетается с сочной мясной начинкой с овощными нотками. Эти лодочки хороши как горячими, так и холодными, а их приготовление доставит настоящее удовольствие всем любителям восточной кухни.

Ранее стало известно, как приготовить обалденную лепешку за 15 минут: кефир, сосиски — и готово. Это проще оладий и вкуснее пиццы.