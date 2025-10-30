Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 15:01

Куриный рулет на сырном корже за копейки: наипростейший рецепт — будете готовить каждый день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно сочный куриный рулет на сырном корже, на ингредиенты для которого вы потратите копейки. Рецепт наипростейший! Попробуйте раз, и будете готовить его каждый день.

Вкус рулета получается насыщенным и гармоничным: нежный сырно-яичный корж идеально сочетается с сочным куриным фаршем. Рулет легко режется на порционные куски, сохраняя форму и сочность.

Для коржа вам понадобится: 3 яйца, 200 г тертого сыра, 1 ст. л. муки. Взбейте яйца с мукой, добавьте сыр и вылейте массу на противень с пергаментом. Запекайте 10–15 минут при 180 °C до легкой корочки. Для начинки смешайте 500 г куриного фарша с солью, перцем и специями. На готовый корж равномерно распределите фарш, аккуратно сверните рулетом и заверните в пергамент. Запекайте еще 25–30 минут при 200 °C.

Это блюдо прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для сытного семейного ужина.

Ранее стало известно, как приготовить элементарный ужин без лишней посуды: запеканка с курицей под сметанным соусом.

