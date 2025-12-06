ТИЭФ'25
Салаты больше не в моде! Готовлю мясные рулетики с черносливом — нежнее стейка и эффектнее любой нарезки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Отказаться от привычных салатов в пользу горячей мясной закуски — решение смелое, но оправданное, когда речь идет об этих рулетиках. Они доказывают, что говядина может быть невероятно нежной и сочной, особенно в компании сладковатого чернослива и ароматных специй. Это блюдо — идеальный компромисс между праздничной изысканностью и домашней сытностью. Рулетики выглядят эффектно, как дорогая ресторанная закуска, но при этом их приготовление — увлекательный и понятный процесс. Они с легкостью могут стать главным акцентом мясной тарелки или самодостаточным горячим блюдом, которое впечатлит даже самых взыскательных гостей своим богатым, глубоким вкусом и аппетитным видом.

Для приготовления вам понадобится: 600–700 г говяжьей вырезки или тонкого края, 150 г мягкого чернослива без косточек, 100 г бекона или сыровяленой грудинки, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. смеси сушеных трав (розмарин, тимьян), соль, черный перец, 2 ст. л. растительного масла, кулинарная нить или шпажки. Мясо нарежьте поперек волокон на пласты толщиной около 1 см, отбейте через пищевую пленку до толщины 5 мм. Посолите, поперчите, посыпьте травами и тертым чесноком. Чернослив залейте кипятком на 5 минут, обсушите и разрежьте пополам. На каждый пласт мяса выложите несколько половинок чернослива и тонкую полоску бекона. Плотно сверните рулетом, перевяжите нитью или скрепите шпажками. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте рулетики со всех сторон до румяной корочки (3–4 минуты). Затем убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 15–20 минут до готовности мяса. Дайте немного остыть, удалите нить, нарежьте на порционные кусочки и подавайте с соусом на основе сливок или красного вина, а также с овощным гарниром.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
