Хрустящий картофель по-шведски — простой и вкусный ужин. Из простых продуктов, а как вкусно

Иногда самое эффектное блюдо рождается из простейшего ингредиента. Яркий пример — картофель по-шведски хассельбак, который выглядит как настоящий кулинарный шедевр, а готовится невероятно просто. Секрет в особой нарезке — клубень надрезают тонкими слоями, не доходя до конца, чтобы получилась гармошка. Эта техника не только красива, но и практична: между дольками можно уложить любую начинку, которая пропитает картофель изнутри и подарит ему новые вкусы.

Для приготовления четырех порций возьмите четыре крупные картофелины удлиненной формы, 200 граммов говяжьего бекона, 150 граммов тертого копченого чеддера, 60 мл оливкового масла, соль и молотый черный перец по вкусу. Картофель тщательно вымойте и обсушите. Сделайте поперечные надрезы через каждые три-четыре миллиметра, не прорезая клубень до конца, чтобы получилась гармошка. Сбрызните картофель маслом, посолите и поперчите, аккуратно распределяя приправы между надрезами. Нарежьте бекон тонкими ломтиками и вместе с сыром плотно уложите в разрезы. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 45 минут до золотистой корочки и мягкости. Подавайте горячим прямо из духовки.

