Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 22:28

Вы не перестанете готовить эти сырные трубочки: понадобится всего 3 ингредиента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте раз эти невероятно простые и вкусные сырные палочки, и вы не перестанете их готовить! Понадобится всего 3 ингредиента. Это блюдо особенно выручит, когда нужно быстро приготовить закуску для гостей или порадовать семью вкусным завтраком или перекусом без лишних хлопот.

Вам понадобится: 1 лист лаваша, 200 г сыра моцарелла и 2 яйца. Лаваш нарежьте на полоски шириной 4-5 см. На каждую полоску выложите брусок моцареллы, заверните рулетиком. Яйца взбейте вилкой. Каждый рулетик обмакните в яйцо и обжарьте на среднем огне со всех сторон до золотистой хрустящей корочки.

Вкус получается волшебным: хрустящий лаваш снаружи и нежная тягучая моцарелла внутри создают идеальный контраст текстур. Палочки хороши как горячими, так и холодными.

Ранее стало известно, как приготовить сладкие пирожки с творогом всего из 3 ингредиентов.

Читайте также
Творожные трубочки с кокосовой начинкой: бесподобная выпечка к кофе и чаю
Общество
Творожные трубочки с кокосовой начинкой: бесподобная выпечка к кофе и чаю
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Вместо надоевших котлет: биточки с сыром в беконном одеяле — рецепт из 3 ингредиентов, от которого в восторге все
Общество
Вместо надоевших котлет: биточки с сыром в беконном одеяле — рецепт из 3 ингредиентов, от которого в восторге все
Морковь, 1 картошка, 1 кабачок и 2 ложки муки нужны для этих обалденных оладий: бегите готовить
Общество
Морковь, 1 картошка, 1 кабачок и 2 ложки муки нужны для этих обалденных оладий: бегите готовить
Аджика по-цыгански. Лучший рецепт домашней аджики — вкусно, просто и без премудростей
Общество
Аджика по-цыгански. Лучший рецепт домашней аджики — вкусно, просто и без премудростей
трубочки
рецепты
сыр
завтраки
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два мирных жителя пострадали от взрыва FPV-дрона
До 6800 в день: как изменится максимальная сумма по больничному в 2026 году
«Зачем прекращать?»: названы настоящие цели Зеленского
США сняли санкции с одного политика и его семьи
Делаем светящуюся тыкву на Хеллоуин своими руками: полезные советы и идеи
«Салават Юлаев» устроил разгром «Адмиралу» в домашнем матче
Ребенка травят в школе: что делать, как взыскать компенсацию за буллинг
США могут потерять миллиарды долларов из-за шатдауна
«Ограниченная поставка»: энергетик об экспорте нефти из Казахстана в ЕС
Эксперт раскрыла правду о массовых увольнениях из-за ИИ в России
Медведев назвал «Посейдон» оружием Судного дня
ФРС США второй раз за год снизила базовую ставку
Кардашьян выпустила леденцы для женских половых органов
Семейная пара купила старый дом и нашла под ковром сокровище
«Горыныч» уничтожил хорватскую РСЗО и диверсантов ВСУ в ДНР
Невзоров сказал, что думает о Собчак
Москвич оставил шумным соседям гневное послание
СБУ выявила российского «шпиона» из Британии
Дуров удивился обману в Telegram
Алкоголь, долги, слова об СВО, новая девушка: как живет Сергей Бурунов
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Цветок, который сам себя поливает: заполонит клумбу огромными ромашками с июня до заморозков
Общество

Цветок, который сам себя поливает: заполонит клумбу огромными ромашками с июня до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.