Вы не перестанете готовить эти сырные трубочки: понадобится всего 3 ингредиента

Приготовьте раз эти невероятно простые и вкусные сырные палочки, и вы не перестанете их готовить! Понадобится всего 3 ингредиента. Это блюдо особенно выручит, когда нужно быстро приготовить закуску для гостей или порадовать семью вкусным завтраком или перекусом без лишних хлопот.

Вам понадобится: 1 лист лаваша, 200 г сыра моцарелла и 2 яйца. Лаваш нарежьте на полоски шириной 4-5 см. На каждую полоску выложите брусок моцареллы, заверните рулетиком. Яйца взбейте вилкой. Каждый рулетик обмакните в яйцо и обжарьте на среднем огне со всех сторон до золотистой хрустящей корочки.

Вкус получается волшебным: хрустящий лаваш снаружи и нежная тягучая моцарелла внутри создают идеальный контраст текстур. Палочки хороши как горячими, так и холодными.

