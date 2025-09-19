«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 20:03

Врач назвал три опасных предмета на каждой кухне

Daily Mail: доски и сковородки могут вредить здоровью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пластиковые разделочные доски, поврежденные антипригарные сковородки и парафиновые аромасвечи представляют серьезную угрозу для здоровья, предупредил гастроэнтеролог Сурабх Сети. По словам врача, которые передает Daily Mail, эти привычные кухонные предметы могут вызывать гормональные сбои, воспалительные процессы и даже онкологические заболевания.

Как объяснил специалист, пластиковые доски с царапинами выделяют микропластик, который «накапливается в организме, нарушает работу гормонов, провоцирует воспаление, сухость кожи и колебания веса». А старые антипригарные сковородки выделяют токсичные химикаты PFAS, способствующие развитию рака. Парафиновые свечи содержат фталаты и при горении выделяют опасные летучие соединения. Врач рекомендует заменить их на деревянные или бамбуковые доски, чугунную или керамическую посуду и свечи из натурального воска.

Ранее нутрициолог Дарья Хайкина заявила, что из-за сидячей работы замедляется метаболизм. По ее словам, замедление обмена веществ происходит даже у тех сотрудников, которые находят время на занятия спортом. Она добавила, что при постоянном сидении мышечные ткани перестают работать.

врачи
кухни
свечи
сковороды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском аэропорту введены временные ограничения на полеты
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.