Врач назвал три опасных предмета на каждой кухне Daily Mail: доски и сковородки могут вредить здоровью

Пластиковые разделочные доски, поврежденные антипригарные сковородки и парафиновые аромасвечи представляют серьезную угрозу для здоровья, предупредил гастроэнтеролог Сурабх Сети. По словам врача, которые передает Daily Mail, эти привычные кухонные предметы могут вызывать гормональные сбои, воспалительные процессы и даже онкологические заболевания.

Как объяснил специалист, пластиковые доски с царапинами выделяют микропластик, который «накапливается в организме, нарушает работу гормонов, провоцирует воспаление, сухость кожи и колебания веса». А старые антипригарные сковородки выделяют токсичные химикаты PFAS, способствующие развитию рака. Парафиновые свечи содержат фталаты и при горении выделяют опасные летучие соединения. Врач рекомендует заменить их на деревянные или бамбуковые доски, чугунную или керамическую посуду и свечи из натурального воска.

