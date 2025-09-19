«Интервидение-2025»
В Кремле назвали главное препятствие для мира на Украине

Песков: европейские страны мешают урегулировать конфликт на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейские страны мешают урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос ТАСС, он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин открыт к диалогу и прилагает максимум усилий для решения проблемы.

С другой стороны, есть Киев, есть европейские страны, которые делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности. И это не то чтобы не способствует выходу на курс мирного [урегулирования] — наоборот, это чинит препятствия, — констатировал Песков.

До этого Песков заявил, что руководство РФ открыто к тому, чтобы продолжать переговорный процесс по теме урегулирования украинского кризиса. По его словам, Москва предпочла бы использовать политико-дипломатические средства.

Тем временем стало известно, что США в рамках первых поставок Украине, обеспеченных за счет средств государств НАТО, предоставят Киеву ракеты для систем ПВО Patriot и HIMARS. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он надеется получить от партнеров еще около $3,6 млрд.

