17 сентября 2025 в 18:25

Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО

Зеленский: США за счет средств НАТО поставят Украине ракеты HIMARS

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

США в рамках первых поставок Украине, обеспеченных за счет средств государств НАТО, предоставят Киеву ракеты для систем ПВО Patriot и HIMARS, рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. Политик добавил, что надеется получить от партнеров еще около $3,6 млрд, передает «Страна.ua».

Мы получили более $2 млрд от наших партнеров в рамках PURL. Мы получим дополнительные средства в октябре, я думаю, у нас будет еще $3,5–3,6 млрд, — сказал Зеленский.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что США используют коммерческий подход в поставках оружия Украине через страны НАТО, где спонсором выступает Евросоюз. По его словам, американское оружейное лобби не пытается извлечь прибыль посредством сложной схемы главы Белого дома Дональда Трампа с редкоземельными металлами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что Кремль проведет подробный анализ слов Трампа о военных поставках Киеву. В ходе брифинга он назвал заявления главы Белого дома серьезными.

СВО
Владимир Зеленский
США
ракеты
