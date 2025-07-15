Раскрыта хитрая схема США в поставках оружия Украине через страны НАТО

США используют коммерческий подход в поставках оружия Украине через страны НАТО, где спонсором выступает Евросоюз, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, американское оружейное лобби не пытается извлечь прибыль посредством сложной схемы главы Белого дома Дональда Трампа с редкоземельными металлами.

Цель этой многоходовки — не поставлять оружие Украине бесплатно, а чтобы оно было оплачено и за него получать прибыль. Спонсором является Европейский союз. Здесь в любом случае получает прибыль оружейное лобби Соединенных Штатов Америки. Ему не надо придумывать более сложные схемы, как до этого искал Трамп, за счет редкоземельных металлов, земельных ресурсов и так далее. Здесь чисто коммерческий подход. Продали оружие — есть официальный покупатель. А дальше покупатель будет поставлять на Украину, — сказал Перенджиев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль проведет подробный анализ слов Трампа о военных поставках Киеву. В ходе брифинга он назвал заявления главы Белого дома серьезными.