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15 июля 2025 в 13:01

«Весьма серьезные»: в Кремле отреагировали на заявления Трампа

Песков: Кремль проанализирует заявление Трампа о военных поставках Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль проведет подробный анализ слов американского лидера Дональда Трампа о военных поставках Киеву, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал заявления Трампа серьезными, передает ТАСС.

Заявления президента США весьма серьезные. Что-то в них адресовано лично президенту [Владимиру] Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне, — сказал Песков.

Представитель Кремля также заявил, что принятое США, Североатлантическим альянсом и Евросоюзом решение о военных поставках Украине воспринимается в Киеве как сигнал к продолжению вооруженного конфликта с Москвой. Так он отреагировал на слова Трампа о том, что США и НАТО достигли договоренности о поставке американского оружия Украине за счет европейцев.

Издание The Washington Post считает, что инициатива Трампа даст Вооруженным силам России стратегическое преимущество в конфликте с ВСУ. В частности, РФ может продвинуться в Сумской области. По словам аналитиков, угрозы американского лидера позволят российским войскам еще больше укрепиться в стратегически важном восточном логистическом центре — Покровске.

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