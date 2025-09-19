Стала известна судьба ребенка россиянки, пропавшей в Таиланде

Дочь пропавшей в Таиланде россиянки Эрики Владыко передали из детского дома приехавшим бабушке и дедушке, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, тайская полиция официально начала поиски женщины только 18 сентября, спустя шесть дней после ее исчезновения.

Все это время жительницу Владивостока безуспешно пытались найти родственники и подруга. По информации канала, малышка оказалась в детском доме 12 сентября, где оставалась до сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, что пропавшую неделю назад в Бангкоке 34-летнюю женщину могли опоить и похитить. Якобы она стала уже третьей россиянкой, исчезнувшей в районе с барами и ночными клубами. Последний раз ее видели в ночь на 13 сентября в арабском квартале Сукхумвит Сой 11, где процветает преступность.

До этого стало известно, что Владыко 18 сентября выходила в социальную сеть. Об этом рассказала ее подруга. При этом женщина исчезла еще в ночь с 12 на 13 сентября. По словам подруги, таксист рассказал, что россиянка была одна. Известно, что Владыко направлялась в ночной клуб.