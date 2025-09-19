«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 19:00

Закатываем щи в банку: универсальная заготовка сэкономит время зимой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закатываем щи в банку: универсальная заготовка сэкономит время зимой! Все овощи уже нарезаны и идеально сбалансированы по вкусу. Чтобы сварить ароматные щи, останется лишь добавить эту заправку и картошку в бульон — вы получите наваристое блюдо, которое пахнет летом и домашним уютом.

Ингредиенты (выход — 2,5 л)

  • Капуста белокочанная — 1 кг
  • Лук репчатый — 300 г
  • Морковь — 300 г
  • Помидоры — 300 г
  • Перец болгарский — 300 г
  • Масло растительное — 50 мл
  • Вода питьевая — 100 мл
  • Уксус столовый 9% — 50 мл
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Зелень (петрушка/укроп) — 1 пучок

Приготовление

  1. Все овощи необходимо подготовить: капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке, лук и болгарский перец нарезать кубиком, а помидоры измельчить в блендере или натереть на терке. В большой кастрюле с толстым дном смешать все нарезанные овощи, добавить воду, растительное масло, соль, сахар и мелко нарубленную зелень. Поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения и, периодически помешивая, тушить овощную смесь в течение 20 минут.
  2. Снять кастрюлю с огня, влить уксус и тщательно всё перемешать. Горячую овощную заправку сразу же разложить по предварительно простерилизованным банкам, закатать металлическими крышками. Перевернуть банки вверх дном, укутать плотным одеялом и оставить в таком виде до полного остывания.

Ранее мы готовили зимний салат из помидоров с капустой! Суперская закатка радует до весны.

борщ
капуста
простой рецепт
закатки
домашние заготовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
