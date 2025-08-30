Вся семья любит мясо, но это блюдо уходит на ура! Баклажанное карри из Индии! Если вы еще не знакомы с этим блюдом — приготовьте обязательно! Ароматное, пряное и невероятно насыщенное карри станет звездой вашего вегетарианского меню. Кокосовое молоко делает его нежным, а специи дарят неповторимый восточный характер.
Ингредиенты
- Баклажаны — 2 шт. (крупные)
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Помидоры — 2 шт. или томатный соус — 200 мл
- Молоко кокосовое — 200 мл
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Кинза свежая — для подачи
Специи: карри — 1 ч. л., куркума — 1/2 ч. л., зира — 1/2 ч. л., кориандр молотый — 1/2 ч. л.
Приготовление
- Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 15 минут (это уберет горечь). Промокните бумажным полотенцем. В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок.
- Добавьте баклажаны и обжаривайте 7–10 минут до золотистого цвета. Всыпьте все специи, перемешайте и готовьте 1-2 минуты до аромата. Добавьте нарезанные кубиками помидоры (или томатный соус), тушите 5 минут. Влейте кокосовое молоко, доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой 15–20 минут до мягкости баклажанов.
Подавайте с рисом басмати или лепешками, украсив свежей кинзой. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили обалденные баклажаны фри с соусом из сырка! Летняя закуска понравится всем.