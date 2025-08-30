Семья любит мясо, но это блюдо уходит на ура! Баклажанное карри из Индии

Вся семья любит мясо, но это блюдо уходит на ура! Баклажанное карри из Индии! Если вы еще не знакомы с этим блюдом — приготовьте обязательно! Ароматное, пряное и невероятно насыщенное карри станет звездой вашего вегетарианского меню. Кокосовое молоко делает его нежным, а специи дарят неповторимый восточный характер.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт. (крупные)

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Помидоры — 2 шт. или томатный соус — 200 мл

Молоко кокосовое — 200 мл

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Кинза свежая — для подачи

Специи: карри — 1 ч. л., куркума — 1/2 ч. л., зира — 1/2 ч. л., кориандр молотый — 1/2 ч. л.

Приготовление

Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 15 минут (это уберет горечь). Промокните бумажным полотенцем. В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок. Добавьте баклажаны и обжаривайте 7–10 минут до золотистого цвета. Всыпьте все специи, перемешайте и готовьте 1-2 минуты до аромата. Добавьте нарезанные кубиками помидоры (или томатный соус), тушите 5 минут. Влейте кокосовое молоко, доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой 15–20 минут до мягкости баклажанов.

Подавайте с рисом басмати или лепешками, украсив свежей кинзой. Приятного аппетита!

