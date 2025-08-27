День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 07:30

Обалденные баклажаны фри с соусом из сырка! Летняя закуска понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обалденные баклажаны фри с соусом из сырка! Летняя закуска понравится всем! Эти хрустящие баклажаны фри станут настоящим открытием даже для тех, кто не любит этот овощ! Идеальная золотистая корочка снаружи и нежная тающая текстура внутри с ароматом специй покорят с первой пробы.

Ингредиенты для баклажан

  • Баклажаны — 3 шт.
  • Яйцо — 3 шт.
  • Сухари панировочные — 70 г
  • Мука — 2 ст. л.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Горчица зернистая — 1 ч. л.
  • Чеснок сушеный — 1 ст. л.
  • Паприка — 1 ст. л.
  • Смесь грузинских специй — 1 ч. л.
  • Соль
  • Перец черный молотый
  • Масло растительное — для жарки

Сырный соус

  • Плавленый сырок — 2 шт. (200 г)
  • Натуральный йогурт — 150 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Помидор — 1 шт.
  • Свежая зелень (укроп/петрушка) — 1/2 пучка
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте вдоль на три части, затем поперек брусочками средней толщины. Посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните выделившуюся влагу бумажным полотенцем. В миске взбейте яйца со сметаной, горчицей, солью и перцем до однородной массы. В отдельной тарелке смешайте панировочные сухари, муку, сушеный чеснок, паприку и грузинские специи.
  2. Каждый брусочек баклажана обваляйте сначала в сухой смеси, затем окуните в яичную массу и снова в сухарную смесь. Разогрейте в сковороде достаточное количество масла, обжаривайте баклажаны партиями на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки.
  3. Для соуса: помидор очистите от кожицы и семян, мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс, зелень измельчите. Плавленый сырок разомните вилкой, смешайте с йогуртом, добавьте помидор, чеснок и зелень. Тщательно перемешайте до однородности.
  4. Выкладывайте готовые баклажаны на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими с сырным соусом.

Ранее мы готовили хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе. Едим все лето и не надоело!

баклажаны
простой рецепт
помидоры
сыр
соус
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не менее 30 человек погибли из-за оползня в одной из стран Азии
Непогода загнала в ловушку десантников ВСУ в Сумской области
Врачи вынесли вердикт о состоянии «Битцевского маньяка»
На Украине засняли «тигриный» истребитель
Автобус с людьми перевернулся на Сахалине на фоне сильного наводнения
Французский полковник раскрыл детали командировки в Киев
Раскрыты детали задержания украинца, обвиняемого в подрыве «СП»
Яблоки конфи с розмарином и бальзамиком
Ловушка для ВСУ в ЛНР и ограбление бойцов: новости СВО на утро 27 августа
Пять важных дел для дачников в сентябре: что надо сделать до первых холодов
В российском регионе произошло мощное землетрясение
Главный злодей «Кадетства» задолжал более полумиллиона рублей по алиментам
Больной деменцией Брюс Уиллис стал жить отдельно от семьи
Ракета Starship приводнилась в океане и взорвалась
Макрон высказался об обвинениях Нетаньяху в адрес Франции
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 августа: инфографика
В МЧС Киргизии раскрыли новую информацию об альпинистке Наговицыной
Россиянин использовал кладбища, чтобы готовить диверсии для СБУ
Средства ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ в России за ночь
Жительницу Забайкалья приговорили к пяти годам колонии
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.