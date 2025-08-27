Обалденные баклажаны фри с соусом из сырка! Летняя закуска понравится всем

Обалденные баклажаны фри с соусом из сырка! Летняя закуска понравится всем

Обалденные баклажаны фри с соусом из сырка! Летняя закуска понравится всем! Эти хрустящие баклажаны фри станут настоящим открытием даже для тех, кто не любит этот овощ! Идеальная золотистая корочка снаружи и нежная тающая текстура внутри с ароматом специй покорят с первой пробы.

Ингредиенты для баклажан

Баклажаны — 3 шт.

Яйцо — 3 шт.

Сухари панировочные — 70 г

Мука — 2 ст. л.

Сметана — 1 ст. л.

Горчица зернистая — 1 ч. л.

Чеснок сушеный — 1 ст. л.

Паприка — 1 ст. л.

Смесь грузинских специй — 1 ч. л.

Соль

Перец черный молотый

Масло растительное — для жарки

Сырный соус

Плавленый сырок — 2 шт. (200 г)

Натуральный йогурт — 150 г

Чеснок — 3 зубчика

Помидор — 1 шт.

Свежая зелень (укроп/петрушка) — 1/2 пучка

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Баклажаны нарежьте вдоль на три части, затем поперек брусочками средней толщины. Посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните выделившуюся влагу бумажным полотенцем. В миске взбейте яйца со сметаной, горчицей, солью и перцем до однородной массы. В отдельной тарелке смешайте панировочные сухари, муку, сушеный чеснок, паприку и грузинские специи. Каждый брусочек баклажана обваляйте сначала в сухой смеси, затем окуните в яичную массу и снова в сухарную смесь. Разогрейте в сковороде достаточное количество масла, обжаривайте баклажаны партиями на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Для соуса: помидор очистите от кожицы и семян, мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс, зелень измельчите. Плавленый сырок разомните вилкой, смешайте с йогуртом, добавьте помидор, чеснок и зелень. Тщательно перемешайте до однородности. Выкладывайте готовые баклажаны на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими с сырным соусом.

Ранее мы готовили хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе. Едим все лето и не надоело!