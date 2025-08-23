Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Едим все лето и не надоело! Хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе

Едим все лето и не надоело! Хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе! Это блюдо — настоящая магия превращения простых баклажанов в кулинарный шедевр. Идеальная пара к рису или самостоятельная закуска, которая заставит всех поверить в ваши таланты шефа!

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Крахмал кукурузный — 3 ст. л.
  • Масло растительное — для жарки
  • Соевый соус — 3 ст. л.
  • Уксус — 2 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Кетчуп — 2 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Имбирь свежий — 1 ч. л.
  • Крахмал кукурузный — 1 ч. л.
  • Вода — 50 мл

Приготовление

  1. Баклажаны необходимо нарезать аккуратными брусочками среднего размера и тщательно обвалять их в кукурузном крахмале со всех сторон. Разогрейте в сковороде достаточное количество растительного масла и обжарьте баклажаны порциями до появления золотистой и хрустящей корочки, затем переложите их на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки жира.
  2. Для приготовления соуса смешайте в отдельной посуде соевый соус, уксус, сахар, кетчуп, мелко натертый имбирь и пропущенный через пресс чеснок, добавьте чайную ложку крахмала и воду, тщательно размешайте до однородности. Перелейте смесь в сковороду и, помешивая, прогревайте на среднем огне до загустения и появления глянцевого блеска. Обжаренные баклажаны добавьте в готовый соус и быстро, но аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся глазурью.

Ранее мы готовили баклажаны по-грузински. Зимой этот салат — звезда!

