Едим все лето и не надоело! Хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе! Это блюдо — настоящая магия превращения простых баклажанов в кулинарный шедевр. Идеальная пара к рису или самостоятельная закуска, которая заставит всех поверить в ваши таланты шефа!
Ингредиенты
- Баклажаны — 2 шт.
- Крахмал кукурузный — 3 ст. л.
- Масло растительное — для жарки
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Уксус — 2 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Кетчуп — 2 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Имбирь свежий — 1 ч. л.
- Крахмал кукурузный — 1 ч. л.
- Вода — 50 мл
Приготовление
- Баклажаны необходимо нарезать аккуратными брусочками среднего размера и тщательно обвалять их в кукурузном крахмале со всех сторон. Разогрейте в сковороде достаточное количество растительного масла и обжарьте баклажаны порциями до появления золотистой и хрустящей корочки, затем переложите их на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки жира.
- Для приготовления соуса смешайте в отдельной посуде соевый соус, уксус, сахар, кетчуп, мелко натертый имбирь и пропущенный через пресс чеснок, добавьте чайную ложку крахмала и воду, тщательно размешайте до однородности. Перелейте смесь в сковороду и, помешивая, прогревайте на среднем огне до загустения и появления глянцевого блеска. Обжаренные баклажаны добавьте в готовый соус и быстро, но аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся глазурью.
