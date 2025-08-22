Зимой этот салат — звезда! Готовим баклажаны по-грузински — простая закатка! Эта острая и ароматная закуска станет настоящей звездой любого стола. Баклажаны, тушенные в пряном соусе из болгарского и острого перца с чесноком, обладают насыщенным и пикантным вкусом. Идеальная подготовка к зиме!

Ингредиенты

Баклажан — 1 кг

Перец болгарский — 400 г

Масло растительное — 100 г

Чеснок — 1 головка

Перец горький — 1 шт.

Соль — по вкусу

Сахар — 1 ст. л.

Уксус 9% — 100 мл

Приготовление

Баклажаны помойте, удалите хвостики и нарежьте средними кубиками, затем хорошо посолите и оставьте, чтобы выделился сок. Пропустите через мясорубку болгарский перец, очищенную головку чеснока и горький перец, в полученную массу влейте уксус и растительное масло, тщательно перемешайте. Хорошо отожмите баклажаны от лишней жидкости и обжарьте их на растительном масле в течение 15–20 минут до легкой румяности. Аджику перелейте в глубокую кастрюлю, доведите до кипения и прокипятите пять минут, затем добавьте к ней обжаренные баклажаны, посолите по вкусу, всыпьте сахар, аккуратно перемешайте и прокипятите еще десять минут, постоянно помешивая. Горячую закуску сразу разложите по сухим стерилизованным банкам, накройте крышками и плотно закатайте, после чего укутайте теплым одеялом и оставьте до полного остывания.

