22 августа 2025 в 10:00

Зимой этот салат — звезда! Готовим баклажаны по-грузински — простая закатка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зимой этот салат — звезда! Готовим баклажаны по-грузински — простая закатка! Эта острая и ароматная закуска станет настоящей звездой любого стола. Баклажаны, тушенные в пряном соусе из болгарского и острого перца с чесноком, обладают насыщенным и пикантным вкусом. Идеальная подготовка к зиме!

Ингредиенты

  • Баклажан — 1 кг
  • Перец болгарский — 400 г
  • Масло растительное — 100 г
  • Чеснок — 1 головка
  • Перец горький — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Уксус 9% — 100 мл

Приготовление

  1. Баклажаны помойте, удалите хвостики и нарежьте средними кубиками, затем хорошо посолите и оставьте, чтобы выделился сок. Пропустите через мясорубку болгарский перец, очищенную головку чеснока и горький перец, в полученную массу влейте уксус и растительное масло, тщательно перемешайте. Хорошо отожмите баклажаны от лишней жидкости и обжарьте их на растительном масле в течение 15–20 минут до легкой румяности.
  2. Аджику перелейте в глубокую кастрюлю, доведите до кипения и прокипятите пять минут, затем добавьте к ней обжаренные баклажаны, посолите по вкусу, всыпьте сахар, аккуратно перемешайте и прокипятите еще десять минут, постоянно помешивая. Горячую закуску сразу разложите по сухим стерилизованным банкам, накройте крышками и плотно закатайте, после чего укутайте теплым одеялом и оставьте до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом вкуснейшей заготовки на зиму. Бабушка называла эту закатку «Солянка»!

Ольга Шмырева
О. Шмырева
