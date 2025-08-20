Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 09:30

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму! Вкус, от которого невозможно оторваться! Этот рецепт — настоящая бомба вкуса! Ароматная капуста, сочные помидоры и пикантные специи создают неповторимую гармонию. Обязательно попробуйте — это лучше, чем описание!

Ингредиенты

  • Капуста — 2 кг (шинкованная)
  • Помидоры — 2 кг (крупные кубики)
  • Морковь — 0,5 кг (соломка)
  • Лук — 0,5 кг (нарезанный)
  • Масло растительное — 2 стакана
  • Сахар — 100 г
  • Грибы — по желанию
  • Уксус 3% — 2,5 ст. л.
  • Соль — 6 ч. л.
  • Перец горошком, петрушка, лавровый лист — по вкусу

Приготовление

  1. В большой кастрюле смешайте капусту, помидоры, морковь, лук и растительное масло. Тушите на среднем огне 1 час, периодически помешивая.
  2. За 10 минут до готовности добавьте уксус, соль, перец и специи. Горячую солянку разложите по стерилизованным банкам и закатайте. Подавайте с картошкой, мясом и свежим хлебом — идеально для зимних вечеров!

Ранее мы делились рецептом хрустящих корнишонов в маринаде. Простая закатка на зиму!

капуста
солянка
простой рецепт
закатки
закрутки
домашние заготовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
