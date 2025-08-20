Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму! Вкус, от которого невозможно оторваться! Этот рецепт — настоящая бомба вкуса! Ароматная капуста, сочные помидоры и пикантные специи создают неповторимую гармонию. Обязательно попробуйте — это лучше, чем описание!
Ингредиенты
- Капуста — 2 кг (шинкованная)
- Помидоры — 2 кг (крупные кубики)
- Морковь — 0,5 кг (соломка)
- Лук — 0,5 кг (нарезанный)
- Масло растительное — 2 стакана
- Сахар — 100 г
- Грибы — по желанию
- Уксус 3% — 2,5 ст. л.
- Соль — 6 ч. л.
- Перец горошком, петрушка, лавровый лист — по вкусу
Приготовление
- В большой кастрюле смешайте капусту, помидоры, морковь, лук и растительное масло. Тушите на среднем огне 1 час, периодически помешивая.
- За 10 минут до готовности добавьте уксус, соль, перец и специи. Горячую солянку разложите по стерилизованным банкам и закатайте. Подавайте с картошкой, мясом и свежим хлебом — идеально для зимних вечеров!
