Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму! Вкус, от которого невозможно оторваться! Этот рецепт — настоящая бомба вкуса! Ароматная капуста, сочные помидоры и пикантные специи создают неповторимую гармонию. Обязательно попробуйте — это лучше, чем описание!

Ингредиенты

Капуста — 2 кг (шинкованная)

Помидоры — 2 кг (крупные кубики)

Морковь — 0,5 кг (соломка)

Лук — 0,5 кг (нарезанный)

Масло растительное — 2 стакана

Сахар — 100 г

Грибы — по желанию

Уксус 3% — 2,5 ст. л.

Соль — 6 ч. л.

Перец горошком, петрушка, лавровый лист — по вкусу

Приготовление

В большой кастрюле смешайте капусту, помидоры, морковь, лук и растительное масло. Тушите на среднем огне 1 час, периодически помешивая. За 10 минут до готовности добавьте уксус, соль, перец и специи. Горячую солянку разложите по стерилизованным банкам и закатайте. Подавайте с картошкой, мясом и свежим хлебом — идеально для зимних вечеров!

