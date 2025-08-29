Захарова предупредила Японию из-за «Тифонов»

Россия призывает правительство Японии пересмотреть решение о размещении на своей территории наземного комплекса «Тифон», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в случае отказа вся ответственность за возможное обострение обстановки в регионе ляжет на Токио, передает корреспондент NEWS.ru.

Призываем правительство Японии пересмотреть принятое решение по вопросу размещения «Тифонов». В противном случае будем исходить из того, что вся ответственность за дальнейшую деградацию обстановки в регионе лежит на японской стороне, — говорится в официальном комментарии.

Ранее японское издание The Mainichi призвало власти страны сохранить взаимоотношения с Россией. По мнению обозревателя, Токио не может позволить себе разрыв связей с Москвой. Ключевыми темами для диалога остаются импорт российского газа и переговоры по вопросам рыболовства.

До этого заместитель главы департамента информации МИД Алексей Фадеев заявил, что Япония должна извиниться перед азиатскими народами за агрессию в ХХ веке. Он призвал Токио осознать ответственность за действия в период Второй мировой войны и причиненные страдания.