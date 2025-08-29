Закон о тишине в Башкирии: что нужно знать?

В современном городе шум — привычная часть повседневной жизни. Однако чрезмерный уровень звука в ночное или установленное законом время может не только раздражать, но и быть поводом для административного наказания. Закон о тишине в Башкирии определяет, когда и насколько громко можно шуметь в жилых помещениях, на придомовых территориях и в общественных местах.
Давайте разберем, какие временные рамки установлены, какой уровень шума считается допустимым, какие штрафы ждут нарушителей и как действовать, если ваши соседи игнорируют правила.
В какое время запрещено шуметь?
По закону о тишине в Республике Башкортостан шуметь запрещено:
- в будние дни — с 23:00 до 07:00;
- в выходные и праздничные дни — с 22:00 до 10:00;
- в обеденное время — с 13:00 до 15:00, когда запрещено проводить шумные ремонтные работы.
Эти правила действуют в жилых домах, общежитиях, а также на придомовых территориях.
Особое внимание заслуживает закон о тишине в новостройках Башкирии: в течение 18 месяцев после ввода дома в эксплуатацию действует послабление — жильцы могут делать ремонт и в дневные часы без ограничения по времени, кроме ночного и обеденного «режима тишины». Это связано с тем, что большинство собственников в этот период обустраивают жилье.
Таким образом, закон о тишине в Башкирии в 2025 году четко разграничивает часы, когда необходимо обеспечить покой соседей, и учитывает особенности новостроек.
Допустимый уровень шума в децибелах
Не каждый громкий звук автоматически считается нарушением. Санитарные нормы определяют допустимые показатели:
- днем — до 40 дБ (временно допустимое превышение — до 55 дБ);
- ночью — до 45 дБ.
Для понимания:
- обычный разговор — 40–50 дБ;
- работа пылесоса — около 70 дБ;
- крик или громкая музыка — от 90 дБ и выше.
В ночное время закон о тишине и покое в Башкортостане запрещает:
- громко смотреть телевизор или слушать музыку;
- петь, кричать;
- запускать пиротехнику;
- двигать мебель и сверлить стены.
Даже если шум субъективно кажется вам незначительным, для привлечения нарушителя к ответственности нужны замеры уровня громкости — этим занимаются специалисты Роспотребнадзора или независимые акустические лаборатории.
Какой штраф за нарушение тишины?
Нарушение закона о тишине в Республике Башкортостан влечет административную ответственность по ст. 13.5 КоАП РБ.
Первое нарушение:
- для граждан — от 2 000 до 3 000 руб.;
- для должностных лиц — от 5 000 до 8 000 руб.;
- для организаций — от 20 000 до 30 000 руб.
Повторное нарушение:
- для граждан — от 3 000 до 5 000 руб.;
- для должностных лиц — от 8 000 до 10 000 руб.;
- для организаций — от 30 000 до 50 000 руб.
В 2024 году в Башкирии рассмотрели более 700 дел по нарушениям тишины, а сумма выписанных штрафов превысила 1,3 млн рублей. Это говорит о том, что контроль за соблюдением правил остается строгим, а в законе о тишине в Башкирии в 2025 году не планируется смягчение санкций.
Куда жаловаться на шумных соседей?
Если ваши соседи нарушают покой, действуйте поэтапно:
1. Мирное урегулирование
Иногда достаточно напомнить соседям о времени тишины, чтобы решить вопрос.
2. Полиция
Звоните 102 (или 112). Сотрудники обязаны зафиксировать нарушение и составить протокол.
3. Роспотребнадзор
Подайте жалобу и запросите замеры уровня шума.
4. Телефон доверия МВД Башкирии — 8 (347) 279-32-92.
5. Районный отдел полиции
Подайте письменное заявление с описанием ситуации и, по возможности, с доказательствами (видео, аудио).
Жалобы рассматривают мировые судьи, которые и выносят постановление о штрафе.
Исключения из правил (ремонт, праздники)
Правила соблюдения тишины имеют исключения. Когда шум допускается?
- Чрезвычайные ситуации — спасательные работы, аварийные службы.
- Праздники и массовые мероприятия, если они согласованы с местными властями.
- Ремонт в новостройках в течение 1,5 лет после сдачи дома — без ограничений, кроме обеденного и ночного времени.
Но даже в этих случаях организаторы или жильцы обязаны соблюдать нормы безопасности и стараться минимизировать дискомфорт для соседей.
Итог
Закон о тишине в Башкирии в 2025 году продолжает действовать в рамках регионального и федерального законодательства, устанавливая четкие временные рамки, допустимые уровни громкости и штрафы за нарушения.
Главная цель правил — сохранить покой жителей, особенно в ночное время. Знание этих норм помогает не только избежать штрафа, но и выстраивать добрососедские отношения.
Помните: уважение к личному пространству других — основа комфортной жизни в любом доме.