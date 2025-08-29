Закон о тишине в Башкирии: что нужно знать?

В современном городе шум — привычная часть повседневной жизни. Однако чрезмерный уровень звука в ночное или установленное законом время может не только раздражать, но и быть поводом для административного наказания. Закон о тишине в Башкирии определяет, когда и насколько громко можно шуметь в жилых помещениях, на придомовых территориях и в общественных местах.

Давайте разберем, какие временные рамки установлены, какой уровень шума считается допустимым, какие штрафы ждут нарушителей и как действовать, если ваши соседи игнорируют правила.

В какое время запрещено шуметь?

По закону о тишине в Республике Башкортостан шуметь запрещено:

в будние дни — с 23:00 до 07:00;

в выходные и праздничные дни — с 22:00 до 10:00;

в обеденное время — с 13:00 до 15:00, когда запрещено проводить шумные ремонтные работы.

Эти правила действуют в жилых домах, общежитиях, а также на придомовых территориях.

Особое внимание заслуживает закон о тишине в новостройках Башкирии: в течение 18 месяцев после ввода дома в эксплуатацию действует послабление — жильцы могут делать ремонт и в дневные часы без ограничения по времени, кроме ночного и обеденного «режима тишины». Это связано с тем, что большинство собственников в этот период обустраивают жилье.



Закон о тишине в Башкирии: когда нельзя шуметь в 2025 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таким образом, закон о тишине в Башкирии в 2025 году четко разграничивает часы, когда необходимо обеспечить покой соседей, и учитывает особенности новостроек.

Допустимый уровень шума в децибелах

Не каждый громкий звук автоматически считается нарушением. Санитарные нормы определяют допустимые показатели:

днем — до 40 дБ (временно допустимое превышение — до 55 дБ);

ночью — до 45 дБ.

Для понимания:

обычный разговор — 40–50 дБ;

работа пылесоса — около 70 дБ;

крик или громкая музыка — от 90 дБ и выше.

В ночное время закон о тишине и покое в Башкортостане запрещает:

громко смотреть телевизор или слушать музыку;

петь, кричать;

запускать пиротехнику;

двигать мебель и сверлить стены.

Даже если шум субъективно кажется вам незначительным, для привлечения нарушителя к ответственности нужны замеры уровня громкости — этим занимаются специалисты Роспотребнадзора или независимые акустические лаборатории.

Какой штраф за нарушение тишины?

Нарушение закона о тишине в Республике Башкортостан влечет административную ответственность по ст. 13.5 КоАП РБ.

Первое нарушение:

для граждан — от 2 000 до 3 000 руб.;

для должностных лиц — от 5 000 до 8 000 руб.;

для организаций — от 20 000 до 30 000 руб.

Повторное нарушение:

для граждан — от 3 000 до 5 000 руб.;

для должностных лиц — от 8 000 до 10 000 руб.;

для организаций — от 30 000 до 50 000 руб.

В 2024 году в Башкирии рассмотрели более 700 дел по нарушениям тишины, а сумма выписанных штрафов превысила 1,3 млн рублей. Это говорит о том, что контроль за соблюдением правил остается строгим, а в законе о тишине в Башкирии в 2025 году не планируется смягчение санкций.

Куда жаловаться на шумных соседей?

Если ваши соседи нарушают покой, действуйте поэтапно:

1. Мирное урегулирование

Иногда достаточно напомнить соседям о времени тишины, чтобы решить вопрос.



Актуальные нормы закона о тишине в Башкирии Фото: Shutterstock/FOTODOM

2. Полиция

Звоните 102 (или 112). Сотрудники обязаны зафиксировать нарушение и составить протокол.

3. Роспотребнадзор

Подайте жалобу и запросите замеры уровня шума.

4. Телефон доверия МВД Башкирии — 8 (347) 279-32-92.

5. Районный отдел полиции

Подайте письменное заявление с описанием ситуации и, по возможности, с доказательствами (видео, аудио).

Жалобы рассматривают мировые судьи, которые и выносят постановление о штрафе.

Исключения из правил (ремонт, праздники)

Правила соблюдения тишины имеют исключения. Когда шум допускается?

Чрезвычайные ситуации — спасательные работы, аварийные службы.

Праздники и массовые мероприятия, если они согласованы с местными властями.

Ремонт в новостройках в течение 1,5 лет после сдачи дома — без ограничений, кроме обеденного и ночного времени.

Но даже в этих случаях организаторы или жильцы обязаны соблюдать нормы безопасности и стараться минимизировать дискомфорт для соседей.

Итог

Закон о тишине в Башкирии в 2025 году продолжает действовать в рамках регионального и федерального законодательства, устанавливая четкие временные рамки, допустимые уровни громкости и штрафы за нарушения.

Главная цель правил — сохранить покой жителей, особенно в ночное время. Знание этих норм помогает не только избежать штрафа, но и выстраивать добрососедские отношения.

Помните: уважение к личному пространству других — основа комфортной жизни в любом доме.