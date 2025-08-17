Новые мусорные баки исчезли сразу после приезда главы региона

В Стерлитамаке городские власти временно установили новые мусорные баки перед визитом руководителя Республики Башкортостан Радия Хабирова, сообщила местная жительница Telegram-каналу «Честный Репортаж». Она отметила, что через несколько дней муниципальные службы вновь вернули старые контейнеры. По ее наблюдениям женщины, современные баки простояли во дворе всего два-три дня.

Приезжал Хабиров на выходные. Привозили для его встречи новые мусорные баки, где он проезжал. Сейчас возвращают старые баки. Представляете, до какого маразма доходит?! То есть начальство проехалось, а теперь — можно вернуть все старье, — сказала женщина.

До этого в Свердловской области принято решение об отмене строительства мусорного полигона в Сысертском районе. Врио губернатора Денис Паслер в своем Telegram-канале сообщил о результатах трехмесячного изучения проекта, в ходе которого проводились консультации с экспертами. Решение было принято с учетом активных протестов местных жителей, выражавших свою позицию через пикеты, видеообращения и письменные обращения.