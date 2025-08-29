День знаний — 2025
29 августа 2025 в 18:26

Для машин с иностранными номерами в России могут ужесточить правила

МВД хочет сократить срок уплаты штрафов для авто с иностранными номерам до суток

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России выступило с инициативой о значительном сокращении времени на оплату штрафов для машин с иностранными номерами, сообщила пресс-служба ведомства. Согласно предложению МВД, срок для погашения административного штрафа должен быть уменьшен до одних суток. В настоящее время владельцы транспортных средств, зарегистрированных за рубежом, имеют возможность произвести оплату на протяжении 60 дней с того момента, как постановление приобретает законную силу.

В ведомстве полагают, что данный законопроект будет способствовать укреплению принципа неотвратимости наказания. Если штраф не будет оплачен в течение 24 часов, автомобиль подлежит задержанию. Эта мера будет действовать до момента полного погашения задолженности.

Ранее депутат Сергей Миронов заявил, что в России необходимо внести изменения в правила дорожного движения, запретив управление питбайками при отсутствии водительских прав. Он также отметил, что требуется установить административную ответственность для совершеннолетних лиц, которые передают подобный транспорт детям.

До этого юрист Михаил Салкин говорил, что заклеивание номерных знаков припаркованного автомобиля может привести к штрафу в размере 500 рублей. Соответствующая ответственность установлена частью 1 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях. Указанная норма регулирует управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков.

