29 августа 2025 в 18:55

Арестован глава крупного завода по производству этилового спирта

Гендиректора «Башспирта» Абдрахимова обвинили в превышении полномочий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкирии на месяц арестовали генерального директора завода «Башспирт» Раифа Абдрахимова, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 сентября 2025 года, — говорится в сообщении.

По версии следствия, Абдрахимов, заняв должность руководителя предприятия, не стал разрывать два невыгодных контракта аренды, которые принесли компании крупные убытки. За два года арендодатели получили более 76 млн рублей, а у завода образовались долги на 26 млн рублей.

Ранее сообщалось, что председателю отделения ДОСААФ России Краснодарского края Борису Левитскому вменяют ущерб более чем на 40 млн рублей. Он проходит по делу о злоупотреблении полномочиями. Установлено, что Левитский незаконно заключил договор аренды помещений тира по цене значительно ниже рыночной. Ему продлили срок содержания под стражей вплоть до 23 декабря.

