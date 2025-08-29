День знаний — 2025
Режиссер Панков рассказал, каким руководителем оказался Никита Михалков

Впечатления от работы с режиссером Никитой Михалковым оказались удивительными, рассказал его коллега Владимир Панков на премьере спектакля «Ревизор» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Панков отдельно отметил такт, деликатность и внимание режиссера при разборе первого прогона постановки, отметил корреспондент NEWS.ru. По его словам, советы и подход Михалкова произвели на него сильное впечатление.

Когда Никита Сергеевич посмотрел первый прогон — он был сложный, еще без сокращений, пристрелочный такой прогон — я был настолько удивлен, настолько был тронут тактом и мерой, и деликатностью; как он разбирал, как он помогал, какие он советы дал. Я был очень тронут, — поделился Панков.

Ранее американский режиссер Вуди Аллен заявил об отсутствии предложений о работе из России. Он отметил, что пока не планирует снимать здесь фильмы, однако не исключил такой возможности при поступлении интересного сценария. Аллен также выразил готовность приехать в страну и вспомнил свои визиты в Москву и Санкт-Петербург.

