Режиссер Панков рассказал, каким руководителем оказался Никита Михалков

Впечатления от работы с режиссером Никитой Михалковым оказались удивительными, рассказал его коллега Владимир Панков на премьере спектакля «Ревизор» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Панков отдельно отметил такт, деликатность и внимание режиссера при разборе первого прогона постановки, отметил корреспондент NEWS.ru. По его словам, советы и подход Михалкова произвели на него сильное впечатление.

Когда Никита Сергеевич посмотрел первый прогон — он был сложный, еще без сокращений, пристрелочный такой прогон — я был настолько удивлен, настолько был тронут тактом и мерой, и деликатностью; как он разбирал, как он помогал, какие он советы дал. Я был очень тронут, — поделился Панков.

