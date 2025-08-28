В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД Лидер СРЗП Миронов призвал изменить ПДД и запретить ездить на питбайках без прав

В России следует изменить правила дорожного движения и запретить ездить на питбайках без водительских прав, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, также необходимо ввести административную ответственность для взрослых за передачу подобного транспорта детям.

По данным ГИБДД, с января по июнь 2025 года в России зафиксировано более 1,9 тысячи аварий с участием несовершеннолетних, которые управляли транспортными средствами. Причины очевидны: выросла доступность питбайков и прочих так называемых детских транспортных средств. В этой связи мы предлагаем в правила дорожного движения вписать прямой запрет на эксплуатацию питбайков на дорогах общего пользования, а в Кодексе об административных правонарушениях предусмотреть наказание для взрослых за передачу этого транспорта детям, — сказал Миронов.

Он уточнил, что питбайки стали популярны из-за невысокой стоимости и принадлежности к категории спортивного инвентаря, который не требует учета в ГАИ. При этом, по словам лидера СРЗП, объем двигателя питбайка может достигать 320 куб. см, а мощность — 50 лошадей, что выше, чем у многих моделей мотоциклов.

Мощная техника, которая по своим характеристикам соответствует мотоциклам, должна быть оформлена соответствующим образом и для управления ею должны быть права. Кстати, правила дорожного движения у нас действуют не только на дорогах общего пользования, а везде. Поэтому гонять по дворам в таком случае больше не получится, — добавил Миронов.

Депутат призвал прописать в ПДД штраф для родителей и возможность отправить питбайк на штрафстоянку, если за его рулем находится несовершеннолетний. За повторное нарушение глава СРЗП предложил ввести штраф в двойном размере с конфискацией транспортного средства.

Также надо снизить разрешенный порог мощности и объема двигателя транспортного средства, для управления которого не требуется специальная подготовка и знание правил. И наконец, надо навести порядок на рынке этой продукции. Многие питбайки, квадроциклы ввозятся в страну по фиктивным документам, где занижена их мощность. На двигателе тоже пишут липовые цифры, чтобы не платить пошлины и ездить можно было без прав, — объяснил Миронов.

Ранее 12-летний подросток из Уфы столкнулся с внедорожником во время поездки на питбайке. Школьник скончался на месте аварии до приезда медиков. Отец, склонившийся над телом сына, сквозь слезы просил у него прощения.