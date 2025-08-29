День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 16:01

Российских водителей предупредили о серьезных изменениях с 1 сентября

Юрист Адамс: с 1 сентября вырастет госпошлина за выдачу водительских прав

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России с 1 сентября вступает в силу ряд законодательных изменений для водителей, в частности вырастут пошлины на получение прав, заявил RT генеральный директор профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс. По его словам, за обычный документ придется заплатить четыре тысячи рублей, а за права нового поколения с электронным носителем — шесть тысяч рублей.

Теперь за водительское удостоверение придется заплатить дороже: четыре тысячи рублей — за обычное и шесть тысяч рублей — за документ нового поколения с электронным носителем. Регистрация транспортного средства также станет затратнее: пластиковый СТС будет стоить 4,5 тысячи рублей, а за комплект номеров придется отдать три тысячи рублей, — пояснил Адамс.

Он подчеркнул, что еще будет обновлен список противопоказаний для управления автомобилем. Как отметил юрист, в перечень добавят уточнения по психическим расстройствам, а также по болезням, которые связаны с нарушением зрения. Кроме этого, по словам Адамса, с 1 сентября вводятся новые правила прохождения медицинского освидетельствования на наркотическое и алкогольное опьянение.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2027 года начнет действовать закон, предусматривающий передачу в ГАИ медицинских данных о водителях. Согласно новым правилам, водительское удостоверение смогут аннулировать на основании диагноза, выявленного на внеочередном осмотре у врача.

водители
Россия
законы
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, почему вырос спрос на диплом психолога
Названы причины, которые превратили заправку в Дагестане в эпицентр взрыва
В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина
Что такое терроризм и почему он существует
Нарколог объяснил, как именно никотин вредит бегунам
Выросло число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
Политолог раскрыл историческое значение саммита ШОС в Китае
В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана
Путин станет главным гостем парада победы в Пекине
«Насильник» и школьница с топором: Маск вмешался в педофильский скандал
Стали известны основные темы обсуждения лидерами ШОС в Тяньцзине
Политолог разъяснил значение военного парада в Китае
Альпинист рассказал, какая опасность подстерегает на высоте 7 тысяч метров
Индексация зарплат с 1 сентября 2025-го: кому и сколько добавят?
В Кремле раскрыли график поездок Путина на начало сентября
Публицист Анатолий Несмиян пополнил перечень иноагентов
Самый лучший компот из яблок, груш и слив — рецепт на зиму
Тренды здорового питания обсудят на международном форуме БИОПРОМ-2025
«Должны нормально спать»: педагог оценила новые нормы дня школьников
Стало известно, что может заставить Запад пойти на компромисс с Россией
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.