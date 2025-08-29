Российских водителей предупредили о серьезных изменениях с 1 сентября

В России с 1 сентября вступает в силу ряд законодательных изменений для водителей, в частности вырастут пошлины на получение прав, заявил RT генеральный директор профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс. По его словам, за обычный документ придется заплатить четыре тысячи рублей, а за права нового поколения с электронным носителем — шесть тысяч рублей.

Теперь за водительское удостоверение придется заплатить дороже: четыре тысячи рублей — за обычное и шесть тысяч рублей — за документ нового поколения с электронным носителем. Регистрация транспортного средства также станет затратнее: пластиковый СТС будет стоить 4,5 тысячи рублей, а за комплект номеров придется отдать три тысячи рублей, — пояснил Адамс.

Он подчеркнул, что еще будет обновлен список противопоказаний для управления автомобилем. Как отметил юрист, в перечень добавят уточнения по психическим расстройствам, а также по болезням, которые связаны с нарушением зрения. Кроме этого, по словам Адамса, с 1 сентября вводятся новые правила прохождения медицинского освидетельствования на наркотическое и алкогольное опьянение.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2027 года начнет действовать закон, предусматривающий передачу в ГАИ медицинских данных о водителях. Согласно новым правилам, водительское удостоверение смогут аннулировать на основании диагноза, выявленного на внеочередном осмотре у врача.