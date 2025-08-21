Российским водителям напомнили о новом правиле изъятия прав У водителей смогут отобрать права после посещения врача

С 1 сентября начнет действовать закон, предусматривающий передачу в ГИБДД медицинских данных о водителях. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента. Согласно новым правилам, водительское удостоверение смогут аннулировать на основании диагноза, выявленного на внеочередном осмотре у врача.

В случае обнаружения заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем, информация будет направляться в Госавтоинспекцию. К ним относятся эпилепсия, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства, болезни глаз т.д.

Поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных» были приняты Госдумой в июле 2023 года. Они предусматривают подключение обновленных медицинских данных водителей к единой базе Минздрава. Если у водителя подтверждается диагноз, несовместимый с управлением, права могут временно изъять. В случае успешного лечения и прохождения обследования удостоверение возвращается.