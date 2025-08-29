Министру МВД Сербии отправили конверт с необычным содержимым МВД Сербии сообщило о перехвате конверта с тремя патронами для главы ведомства

В здании правительства Сербии был обнаружен конверт с тремя патронами, адресованный министру внутренних дел Ивице Дачичу, сообщило МВД республики. По данным ведомства, подозрительное отправление было перехвачено своевременно и не достигло адресата, передает издание Kurir.

Отправление с патронами поступило через отделение «Почты Сербии» в городе Пожаревац 26 августа. В настоящее время полиция уже установила и обнаружила лицо, передавшее данное отправление.

Работа по выяснению всех обстоятельств инцидента продолжается. МВД предпринимает все предусмотренные законом меры и действия для защиты безопасности граждан и органов Республики Сербия, — сказано в пресс-релизе.

Данный инцидент произошел на фоне обострения внутриполитической обстановки в стране, где в последние недели продолжаются массовые протесты. Участники акций неоднократно вступали в столкновения с правоохранительными органами, используя камни и пиротехнику.

Ранее стало известно, что протестующие в Сербии устраивали стычки с полицейскими, поджигали и разрушали помещения государственных органов. Так, в городе Валево на улицы вышли около четырех тысяч человек. Они повредили здания городской администрации, суда и прокуратуры, устроили пожар в офисах Сербской прогрессивной партии.