День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 14:04

Министру МВД Сербии отправили конверт с необычным содержимым

МВД Сербии сообщило о перехвате конверта с тремя патронами для главы ведомства

Ивица Дачич Ивица Дачич Фото: Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

В здании правительства Сербии был обнаружен конверт с тремя патронами, адресованный министру внутренних дел Ивице Дачичу, сообщило МВД республики. По данным ведомства, подозрительное отправление было перехвачено своевременно и не достигло адресата, передает издание Kurir.

Отправление с патронами поступило через отделение «Почты Сербии» в городе Пожаревац 26 августа. В настоящее время полиция уже установила и обнаружила лицо, передавшее данное отправление.

Работа по выяснению всех обстоятельств инцидента продолжается. МВД предпринимает все предусмотренные законом меры и действия для защиты безопасности граждан и органов Республики Сербия, — сказано в пресс-релизе.

Данный инцидент произошел на фоне обострения внутриполитической обстановки в стране, где в последние недели продолжаются массовые протесты. Участники акций неоднократно вступали в столкновения с правоохранительными органами, используя камни и пиротехнику.

Ранее стало известно, что протестующие в Сербии устраивали стычки с полицейскими, поджигали и разрушали помещения государственных органов. Так, в городе Валево на улицы вышли около четырех тысяч человек. Они повредили здания городской администрации, суда и прокуратуры, устроили пожар в офисах Сербской прогрессивной партии.
Сербия
патроны
МВД
посылки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Microsoft уволил сотрудников, которые выступали против Израиля
Выяснилось, какое наследство оставил после себя Родион Щедрин
«Обыденное явление»: политолог разъяснил феномен забастовок в Европе
Стало известно, жители каких регионов России рискуют заразиться чикунгуньей
Звезда сериала «Чикатило» вышел в свет с женой
В Москве подростки прокатились впятером на одном самокате и получили штраф
Прокуратура предъявила обвинение бывшему руководителю Театра сатиры
«Никакого ущерба»: Захарова о выходе России из конвенции против пыток
Министру МВД Сербии отправили конверт с необычным содержимым
Названы слова, которые опасно произносить при разговоре с мошенниками
«Это чепуха»: арахнолог развеял страхи москвичей из-за одного вида паука
Врач перечислила неожиданные признаки гельминтоза
В МИД России рассказали о письме Лаврова американской журналистке
Военэксперт раскрыл, сколько украинцев до 22 лет покинут страну навсегда
Эксперт рассказал, как президент Франции загнал себя в угол
Известный рок-музыкант рассказал, из-за чего отказывается от концертов
Депутат ГД назвал условия возращения Козловского в кино
Грубые нарушения охраны труда привели к гибели геолога в российском регионе
Суперсерии СССР — Канада в 1972-м и 1974-м: значение и наследие
В МИД России заподозрили Молдавию в подготовке к махинациям на выборах
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.