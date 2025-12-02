День матери
02 декабря 2025 в 11:57

Олимпийский чемпион назвал главную проблему российского биатлона

Васильев назвал некачественные патроны главной проблемой российского биатлона

Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Российским биатлонистам не хватает хорошего качественного патрона, их ввоз ограничен из-за санкций, заявил в интервью NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его словам, спортсмены часто допускают промахи из-за плохого качества патронов.

Сейчас не хватает качественного патрона мирового уровня. Ввоз ограничен из-за санкций. Какие-то регионы успели себе закупить, у остальных нет такой возможности. Как бы спортсмен не тренировался, он приходит на огневой рубеж, патроны у него не самого лучшего качества, поэтому он допускает промахи. В этом компоненте мы пока будем буксовать. После того, как появится возможность международных выступлений, мы это наверстаем. Патроны — это наша боль, — сказал Васильев.

Ранее Васильев заявил, что победитель этапа Кубка России по биатлону получает 70 тыс. рублей, тогда как обладатель первого места на коммерческих турнирах Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) — миллион рублей. Он добавил, что на Кубках мира победители получают 2 млн рублей.

Дмитрий Васильев
биатлонисты
патроны
российские спортсмены
