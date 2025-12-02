День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 10:54

Воры оставили армию Германии без 20 тыс. патронов

Der Spiegel: в Германии из грузовика похитили 20 тыс. патронов для бундесвера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Германии неизвестные похитили около 20 тыс. патронов и несколько дымовых гранат из грузовика, доставлявшего боеприпасы для бундесвера, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Минобороны ФРГ. Боеприпасы перевозились гражданской транспортной компанией.

Водитель остановился на неохраняемой парковке недалеко от города Бург в Саксонии-Анхальт и, предположительно, отправился ночевать в отель, оставив машину без присмотра. За это время злоумышленники вскрыли грузовой отсек и вынесли несколько ящиков: около 10 тыс. пистолетных патронов, почти 9,9 тыс. холостых для автоматов, а также дымовые гранаты. Пропажа обнаружилась лишь на следующий день, когда груз прибыл в казарму.

В министерстве подчеркнули, что утрата боеприпасов представляет серьезную угрозу безопасности. Источники в бундесвере сообщили изданию, что преступление, вероятнее всего, было заранее подготовлено. Сейчас инцидентом занимаются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что запасов БПЛА бундесвера хватит лишь на несколько дней конфликта. По мнению аналитиков, Германия продолжает закупать «старомодные» системы, тогда как на вооружении состоят всего 600 беспилотников.

До этого правительством Германии был подготовлен законопроект, который предусматривает существенное увеличение численности вооруженных сил. Планируется довести количество военнослужащих бундесвера до 460 тыс. человек. Также рассматривается возможность восстановления системы призыва на военную службу.

Германия
бундесвер
патроны
боеприпасы
