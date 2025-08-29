День знаний — 2025
29 августа 2025 в 21:01

В МИД России назвали первоочередную задачу в урегулировании на Украине

Рябков: Россия не даст сорвать достигнутые на Аляске договоренности по Украине

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москва не позволит сорвать договоренности, которые были достигнуты президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом во время саммита на Аляске, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, на данный момент это является первоочередной задачей.

Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам движения в направлении урегулирования происходящего на Украине и вокруг нее сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже. Это первоочередная задача, — отметил Рябков.

Ранее замминистра отмечал, что Европа проводит откровенный саботаж договоренностей, достигнутых на Аляске. По его словам, Москва рассчитывает, что Вашингтон продолжит принимать усилия в русле того, что обсуждалось в Анкоридже, не отклоняясь от намеченных планов.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что российская сторона проявляет гибкость в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва «пошла на уступки» Трампу. Вэнс обратил внимание, что американская сторона ведет переговорный процесс, делая это добросовестно.

Позже представитель МИД России Мария Захарова отметила, что за разъяснениями слов Вэнса об «уступках» России по Украине следует обратиться к американской стороне. Она напомнила, что подходы Москвы были обозначены Путиным, а после подробно проанализированы главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

