Лапша и дамплинги из Китая покорили Россию

Россия увеличила импорт лапши и дамплингов из Китая и вошла в топ-10 крупнейших покупателей этой продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Китайской Народной Республики. В глобальном рейтинге импортеров лапши РФ занимает шестое место, а по закупкам дамплингов — десятое.

По данным источника, за январь — июль 2025 года расходы на закупку китайских дамплингов выросли в 4,3 раза, до $3,3 млн (265 млн рублей). Поставки лапши за тот же период принесли китайским экспортерам $24,8 млн (около 2 млрд рублей), что на 24% больше, чем годом ранее.

По итогам июля Россия закупила китайских дамплингов на $479 тысяч (38,5 млн рублей) — это в 2,7 раза выше прошлогоднего показателя. А импорт лапши увеличился на 2%, до $4 млн (321 млн рублей).

Кроме того, в июле 2025 года товарооборот между Россией и Японией показал резкий рост на 46,09% в годовом выражении. Увеличение было обеспечено преимущественно за счет импорта японской стороной российского СПГ и угля, которые выросли на 372% и 286% соответственно. При этом Япония продолжала воздерживаться от закупок российской нефти за исключением квот в рамках проекта «Сахалин-2».