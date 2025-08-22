Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 15:01

Священники РПЦ напомнили, кому на Руси не ставили кресты на могилах

РПЦ: без креста на Руси хоронили самоубийц, колдунов и еретиков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Самоубийцам, колдунам и еретикам не позволяли устанавливать кресты на могиле, передает «МК в Йошкар-Оле» со ссылкой на священников Русской православной церкви. Они отметили, что крест в православии символизирует веру в воскресение, а перечисленные категории людей считались связанными с темными силами.

Также, по словам священников, особые ограничения касались актеров, людей с психическими расстройствами и тех, кто вел аморальный образ жизни. В частности, их считали связанными с язычеством или одержимостью, поэтому на их могилы кресты тоже не ставили. В настоящее время в Русской православной церкви не вводят ограничений на установку крестов.

Ранее иерей Валерий Сосковец заявил, что выходить замуж за нейросеть неправильно — так же, как и за снегиря, за снеговика или за швабру. Для того чтобы постичь религиозный смысл брака, необходим реальный человек, а не нейросеть. По словам Сосковца, грех — это «ошибка» в переводе на русский язык и выходить замуж за нейросеть является ошибочным действием.

священники
РПЦ
похороны
колдуны
