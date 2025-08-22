Священники РПЦ напомнили, кому на Руси не ставили кресты на могилах РПЦ: без креста на Руси хоронили самоубийц, колдунов и еретиков

Самоубийцам, колдунам и еретикам не позволяли устанавливать кресты на могиле, передает «МК в Йошкар-Оле» со ссылкой на священников Русской православной церкви. Они отметили, что крест в православии символизирует веру в воскресение, а перечисленные категории людей считались связанными с темными силами.

Также, по словам священников, особые ограничения касались актеров, людей с психическими расстройствами и тех, кто вел аморальный образ жизни. В частности, их считали связанными с язычеством или одержимостью, поэтому на их могилы кресты тоже не ставили. В настоящее время в Русской православной церкви не вводят ограничений на установку крестов.

