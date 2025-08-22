Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 15:16

В российском городе произошла драка с участием 35 человек

В Петербурге одновременно подрались 35 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полиция задержала 35 человек после массовой драки с участием соседей, произошедшей на лестничной клетке пятиэтажного дома на Большом проспекте Васильевского острова, сообщает MK.RU. Инцидент случился 21 августа около 23:05, когда первоначальный конфликт между четырьмя гражданами перерос в масштабное столкновение.

Прибывшие наряды полиции пресекли побоище и задержали всех участников. На данный момент установлены личности 29 задержанных: двое граждан России, восемь граждан Таджикистана и 19 граждан Узбекистана. Среди задержанных — одна женщина, которая в этот день праздновала свое 43-летие. Возраст участников колеблется от 24 до 48 лет.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее житель Нелидово избил женщину у местного бара. На опубликованном видео можно заметить, как нападавший сначала ударил ее ногой по лицу, а затем отпинал, когда та упала. Остановить агрессора смог другой мужчина.

