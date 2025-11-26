День матери
26 ноября 2025 в 15:54

Выходные в 2026 году в России: как отдыхаем — производственный календарь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Согласно утвержденному производственному календарю, в 2026 году россиян ждет 118 выходных и 247 рабочих дней. В этот раз правительство установило самые продолжительные новогодние каникулы — они будут длиться 12 дней, до 11 января включительно. До этого рекордным был 2015 год, когда нерабочими объявили 11 дней.

Россиян в 2026 году ожидает сразу семь коротких рабочих недель. Они связаны с Днем защитника Отечества, Международным женским днем, майскими праздниками и Днем России. Первая короткая неделя выпадает на февраль. Дополнительно россиян ждет три дня отдыха в честь Дня защитника Отечества — с 21 по 23 февраля.

Также три выходных предусмотрено в честь Международного женского дня — с 7 по 9 марта. Майские выходные запланированы с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В честь Дня России нерабочими станут 12, 13 и 14 июня. День народного единства в 2026 году придется на среду, поэтому выходным будет только 4 ноября. В конце года 31 декабря объявлено нерабочим днем.

Подробнее о том, как россияне будут отдыхать в 2026 году, — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

выходные
праздники
календарь
графики
