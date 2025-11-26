День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 15:55

«Поник»: в США раскрыли, как одно заявление Трампа выбило Ермака из колеи

NYP: заявление Трампа о встрече с Путиным и Зеленским огорчило Ермака

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак был глубоко разочарован сообщением американского лидера Дональда Трампа, сообщает The New York Post. Ранее он рассказал о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским на завершающем этапе мирного урегулирования.

Когда он прочитал все сообщение, Ермак поник, по-видимому опустошенный новостью. Когда его попросили отреагировать, Ермак попросил связаться с ним через 24 часа, чтобы он мог оценить новую действительность, — говорится в публикации.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что госсекретарь США Марко Рубио может попытаться затормозить мирный процесс на Украине, являясь основным проукраинским «ястребом» в администрации Трампа. По его мнению, Рубио, не будучи реалистом, формирует выгодное политическое досье для участия в будущей президентской кампании.

Кроме того, Путин в ходе общения с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Бишкеке заявил, что американская сторона осознает сложность урегулирования украинского кризиса. Белорусский лидер в свою очередь выразил надежду на осторожные действия Вашингтона при полном понимании необходимости принятия непростых решений для разрешения ситуации.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Андрей Ермак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российским пенсионерам сообщили приятную весть о выплатах в 2026 году
Тарасова призналась в суде, что не знала состава жидкости для вейпа
Экономист оценил риск кризиса на российском рынке жилья
В Армении считают, что страна уже вышла из ОДКБ
Политолог предрек усиление саботажа приказов в рядах ВСУ
В Петербурге ликвидирован офис техподдержки мошенников
Мукомолы увидели в России тенденцию потери ржаного хлебопечения
Миграционная полиция арестовала родственницу «голоса» Белого дома
В Госдуме раскритиковали идею использовать биометрию для входа в школы
Коллеги Аглаи Тарасовой выступили в ее поддержку в суде
В Москве могут снести знаменитый дом из фильма «Операция Ы»
В Совфеде предупредили о распространении схем с фиктивными самозанятыми
В российских школах могут ввести биометрию
Затяжные ливни и потепление до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Турция обозначила позицию по поставкам российского газа
«Пора кончать»: депутат призвал жестко ответить ЕС на кражу активов России
«Все признают это»: Рябков сделал заявление о терроризме в странах БРИКС
Кейт Бекинсейл рискнула ногами ради панк-образа
«Поник»: в США раскрыли, как одно заявление Трампа выбило Ермака из колеи
Выходные в 2026 году в России: как отдыхаем — производственный календарь
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.