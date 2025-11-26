«Поник»: в США раскрыли, как одно заявление Трампа выбило Ермака из колеи

«Поник»: в США раскрыли, как одно заявление Трампа выбило Ермака из колеи NYP: заявление Трампа о встрече с Путиным и Зеленским огорчило Ермака

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак был глубоко разочарован сообщением американского лидера Дональда Трампа, сообщает The New York Post. Ранее он рассказал о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским на завершающем этапе мирного урегулирования.

Когда он прочитал все сообщение, Ермак поник, по-видимому опустошенный новостью. Когда его попросили отреагировать, Ермак попросил связаться с ним через 24 часа, чтобы он мог оценить новую действительность, — говорится в публикации.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что госсекретарь США Марко Рубио может попытаться затормозить мирный процесс на Украине, являясь основным проукраинским «ястребом» в администрации Трампа. По его мнению, Рубио, не будучи реалистом, формирует выгодное политическое досье для участия в будущей президентской кампании.

Кроме того, Путин в ходе общения с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Бишкеке заявил, что американская сторона осознает сложность урегулирования украинского кризиса. Белорусский лидер в свою очередь выразил надежду на осторожные действия Вашингтона при полном понимании необходимости принятия непростых решений для разрешения ситуации.