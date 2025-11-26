«Все признают это»: Рябков сделал заявление о терроризме в странах БРИКС Рябков: страны БРИКС в борьбе с терроризмом должны вести диалог

Страны БРИКС в борьбе с терроризмом должны вести диалог и улучшать свои методы борьбы с деструктивными организациями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции. По его словам, также важно перекрывать каналы финансирования любых диверсий, передает корреспондент NEWS.ru.

Актуальность темы, безусловно, не требует дополнительных пояснений. Все страны БРИКС это признают. Многие из них сталкиваются с террористической угрозой непосредственно, — объяснил замминистра.

Рябков отметил, что на предстоящей конференции БРИКС теме координации уделят особое внимание, а отдельная сессия будет посвящена работе международных профильных структур. По его словам, сейчас не хватает синергии между подразделениями, действующими при разных международных организациях.

Их нужно связать между собой и мультиплицировать эффект от работы в них, чтобы было меньше дублирования, чтобы была правильная фокусировка и использование ресурсов, которые тоже не бесконечны в этой сфере, — подчеркнул Рябков.

Ранее председатель организационного комитета Международного муниципального форума организации Михаил Черепанов заявил, что рост результативных соглашений на 557% стал главным итогом семилетней работы ММФ БРИКС. По его словам, форум перешел от этапа становления к формированию конкретных экономических результатов.