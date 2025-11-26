День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 15:53

В МИД раскрыли отношения России и Турции

Рябков: отношения России и Турции развиваются динамично

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Отношения России и Турции развиваются динамично и позитивно, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, Москва будет работать с теми, кто придерживается конструктивного подхода, и Анкара относится к числу таких партнеров, передает корреспондент NEWS.ru.

Есть целый ряд крупных проектов, которые закладывают основу для нашего, в том числе и экономического партнерства на годы и десятилетия вперед. Продуктивный политический диалог, — сказал Рябков.

Дипломат подчеркнул, что потенциал двустороннего взаимодействия только начинает раскрываться, и даже несмотря на разногласия по ряду международных вопросов, сотрудничество продолжается. Как отметил Рябков, сейчас Турция входит в число государств, с которыми Россия выстраивает партнерство без геополитических наслоений.

До этого Рябков, комментируя предложение президента Турции обсудить возобновление зернового коридора, заявил, что время зерновой сделки ушло. Дипломат подчеркнул, что Евросоюз саботировал выполнение предыдущих договоренностей, помешав стабилизации продовольственных рынков, и указал на необходимость поиска новых рабочих механизмов в сфере продбезопасности.

Сергей Рябков
Турция
Россия
отношения
Семен Товстый
С. Товстый
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шоколад с «сюрпризом» чуть не довел школьницу до больничной койки
Политолог объяснил резкую смену риторики Штайнмайера в адрес России
Элтон Джон рассказал о серьезных проблемах из-за перенесенной инфекции
«Доживу до 100 лет»: Шаляпин рассказал о своем самочувствии
Ребенок в российском регионе победил грипп и коронавирус всего за один день
В Госдуме ответили, чем для Европы обернется кража замороженных активов РФ
Российским пенсионерам сообщили приятную весть о выплатах в 2026 году
Тарасова призналась в суде, что не знала состава жидкости для вейпа
Экономист оценил риск кризиса на российском рынке жилья
В Армении считают, что страна уже вышла из ОДКБ
Политолог предрек усиление саботажа приказов в рядах ВСУ
В Петербурге ликвидирован офис техподдержки мошенников
Мукомолы увидели в России тенденцию потери ржаного хлебопечения
Миграционная полиция арестовала родственницу «голоса» Белого дома
В Госдуме раскритиковали идею использовать биометрию для входа в школы
Коллеги Аглаи Тарасовой выступили в ее поддержку в суде
В Москве могут снести знаменитый дом из фильма «Операция Ы»
В Совфеде предупредили о распространении схем с фиктивными самозанятыми
В российских школах могут ввести биометрию
Затяжные ливни и потепление до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.