В МИД раскрыли отношения России и Турции Рябков: отношения России и Турции развиваются динамично

Отношения России и Турции развиваются динамично и позитивно, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, Москва будет работать с теми, кто придерживается конструктивного подхода, и Анкара относится к числу таких партнеров, передает корреспондент NEWS.ru.

Есть целый ряд крупных проектов, которые закладывают основу для нашего, в том числе и экономического партнерства на годы и десятилетия вперед. Продуктивный политический диалог, — сказал Рябков.

Дипломат подчеркнул, что потенциал двустороннего взаимодействия только начинает раскрываться, и даже несмотря на разногласия по ряду международных вопросов, сотрудничество продолжается. Как отметил Рябков, сейчас Турция входит в число государств, с которыми Россия выстраивает партнерство без геополитических наслоений.

До этого Рябков, комментируя предложение президента Турции обсудить возобновление зернового коридора, заявил, что время зерновой сделки ушло. Дипломат подчеркнул, что Евросоюз саботировал выполнение предыдущих договоренностей, помешав стабилизации продовольственных рынков, и указал на необходимость поиска новых рабочих механизмов в сфере продбезопасности.