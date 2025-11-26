День матери
26 ноября 2025 в 13:28

«Не конкурирующие страны»: в АТОР раскрыли, почему КНР не станет Турцией

АТОР: Китай не сможет заменить Турцию из-за другого формата отдыха

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Китай не сможет заменить Турцию для российских туристов, поскольку предлагает принципиально другой формат отдыха, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в комментарии NEWS.ru на пресс-конференции АТОР и АТАГ, посвященной туристическим предпочтениям россиян для зимнего отдыха. Она отметила, что Турция остается преимущественно пляжным направлением, тогда как континентальный Китай ориентирован на экскурсионный, гастрономический и культурный туризм.

Второй Турции не будет, потому что это и перелет другой, и концепция отдыха другая. То есть Турция — это морское направление, пляжное в первую очередь. Да, там появилась большая экскурсионка, благодаря Стамбулу, но все равно это в основном пляжное направление. Китай — не пляжное направление, пляжное там только Хайнань. Хайнань по емкости рынка не сопоставим с Турцией, а весь остальной континентальный Китай — это потрясающая экскурсионка, это гастрономия, это культура, это история, которую потом можно дополнить пляжем и релаксом. Поэтому, нет, это не конкурирующие страны, — сказала Ломидзе.

Ранее директор АТОР сообщила о предстоящем росте цен на внутренние туристические поездки в зимний период. Наибольшее подорожание ожидает отдых в Крыму — от 9% до 25%, однако данный регион сохранит статус наиболее бюджетного направления.

