22 августа 2025 в 11:26

Россиянин с остервенением отпинал женщину у бара и попал на видео

Житель Тверской области избил ногами женщину у бара и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Нелидово избил женщину у местного бара, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Тверской области. На опубликованном видео можно заметить, как нападавший сначала ударил ее ногой по лицу, а затем отпинал, когда та упала. Остановить агрессора смог другой мужчина.

Оперативниками уголовного розыска установлены участники инцидента, — сказано в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили против него уголовное дело по статье о хулиганстве. Решается вопрос о его аресте.

Ранее супруга блогера Елены Блиновской Алексея избили на улице Шаболовка в Москве. У него разбиты голова и нос. Драка произошла из-за мелкого ДТП: Блиновский ехал на мотоцикле и на перекрестке сбил зеркало автомобиля.

До этого сотрудник Росгвардии вместе с коллегами жестоко избил мужчину с голым торсом в Ростове-на-Дону. Видео инцидента распространилось в Сети. В ведомстве сообщили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

