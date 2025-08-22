Россиянин с остервенением отпинал женщину у бара и попал на видео

Житель Нелидово избил женщину у местного бара, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Тверской области. На опубликованном видео можно заметить, как нападавший сначала ударил ее ногой по лицу, а затем отпинал, когда та упала. Остановить агрессора смог другой мужчина.

Оперативниками уголовного розыска установлены участники инцидента, — сказано в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили против него уголовное дело по статье о хулиганстве. Решается вопрос о его аресте.

