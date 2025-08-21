Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 10:35

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком: нежнее пирожков, полезнее котлет! Если вы думаете, что кабачки — это только оладьи и рагу, вы сильно их недооцениваете! Эти зразы — настоящее открытие: нежные, сочные, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи и кремовой яично-луковой начинкой внутри. Они напоминают самые что ни на есть настоящие пирожки, но готовятся из овощей и с минимальным количеством муки, что делает их легче и полезнее. Идеально для сытного завтрака, ужина или даже как оригинальная закуска к столу.

Рецепт:

Два средних кабачка натрите на мелкой терке, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок. Тщательно отожмите жидкость. Добавьте 2–3 ст. л. муки, одно яйцо и специи по вкусу. Перемешайте — тесто должно быть пластичным. Для начинки мелко порубите 3 вареных яйца и пучок зеленого лука, добавьте соль и перец. На ладонь выложите порцию теста, сделайте лепешку, в центр положите начинку и аккуратно защипните края, формируя котлетку. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или свежим салатом!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

рецепты
завтраки
кабачки
зразы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс и Хегсет приехали к военным для «нечестной сделки» с бургерами
В России хотят установить полный запрет на прокат электросамокатов
Экстрадированную из Аргентины россиянку осудили за многомиллионное хищение
Пригожин призвал упростить порядок выплат семьям погибших на СВО
Азиатская страна сильно нарастила поставки часов в Россию
В России оценили идею ввести черный список клиентов маркетплейсов
«Связать свою жизнь с Россией»: Захарова о растущем желании иностранцев
Российским водителям напомнили о новом правиле изъятия прав
Магнитные бури сегодня, 21 августа: что завтра, риск инфарктов, бессонница
«Результативный сброс»: Кадыров о разгроме ВСУ в Сумской области
ВСУ предупредили о новых проблемах с приходом осени
В Думе рассказали о мерах поддержки семей к школьному периоду
Эксперт объяснил причины регулярных провокаций на ЗАЭС
Пилот лишился прав после жесткой посадки гидроплана в лесу
Россиянам рассказали, почему специалистов МАГАТЭ пустили на Запорожскую АЭС
Алжирская боксерша провалила гендерный тест и закончила карьеру
Мать невесты скончалась на свадьбе дочери
Более 20 БПЛА сбили на юге России
Наклейка о России на двери ресторана вызвала громкий скандал в Румынии
В Китае подтвердили данные России о бактериологическом оружии Японии
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.