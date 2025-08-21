Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком: нежнее пирожков, полезнее котлет! Если вы думаете, что кабачки — это только оладьи и рагу, вы сильно их недооцениваете! Эти зразы — настоящее открытие: нежные, сочные, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи и кремовой яично-луковой начинкой внутри. Они напоминают самые что ни на есть настоящие пирожки, но готовятся из овощей и с минимальным количеством муки, что делает их легче и полезнее. Идеально для сытного завтрака, ужина или даже как оригинальная закуска к столу.

Рецепт:

Два средних кабачка натрите на мелкой терке, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок. Тщательно отожмите жидкость. Добавьте 2–3 ст. л. муки, одно яйцо и специи по вкусу. Перемешайте — тесто должно быть пластичным. Для начинки мелко порубите 3 вареных яйца и пучок зеленого лука, добавьте соль и перец. На ладонь выложите порцию теста, сделайте лепешку, в центр положите начинку и аккуратно защипните края, формируя котлетку. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или свежим салатом!

