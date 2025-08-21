Эта намазка из кабачков исчезает за секунды! Завтрак за 10 минут без хлопот

Намазка из кабачка с медом: неожиданно и бесподобно! Если вы думаете, что кабачки годятся только для оладий и рагу, этот рецепт перевернет ваше представление! Эта нежная, ароматная намазка с медовыми нотками и хрустом орехов станет настоящей звездой вашего завтрака или фуршета. Она сочетает в себе сладость мёда, пикантность сыра и свежесть зелени, создавая абсолютно новый вкус, который удивит даже искушенных гурманов. Идеально на хрустящем хлебе, крекерах или даже в качестве соуса к овощам!

Рецепт:

Два молодых кабачка нарежьте кубиками и обжарьте на оливковом масле до мягкости и легкой румяности. Дайте им немного остыть, затем разомните вилкой в пюре (можно оставить немного текстуры). Добавьте 4 ст. л. сливочного сыра, 150 г тертого твердого сыра, 2 горсти измельченных грецких орехов, 2 ч. л. жидкого меда и мелко нарубленную зелень (базилик и укроп). Тщательно перемешайте до однородности. Для более нежной текстуры взбейте блендером. Дайте настояться в холодильнике хотя бы 30 минут — и ваша намазка готова покорять сердца!

