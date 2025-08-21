Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 08:40

Эта намазка из кабачков исчезает за секунды! Завтрак за 10 минут без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Намазка из кабачка с медом: неожиданно и бесподобно! Если вы думаете, что кабачки годятся только для оладий и рагу, этот рецепт перевернет ваше представление! Эта нежная, ароматная намазка с медовыми нотками и хрустом орехов станет настоящей звездой вашего завтрака или фуршета. Она сочетает в себе сладость мёда, пикантность сыра и свежесть зелени, создавая абсолютно новый вкус, который удивит даже искушенных гурманов. Идеально на хрустящем хлебе, крекерах или даже в качестве соуса к овощам!

Рецепт:

Два молодых кабачка нарежьте кубиками и обжарьте на оливковом масле до мягкости и легкой румяности. Дайте им немного остыть, затем разомните вилкой в пюре (можно оставить немного текстуры). Добавьте 4 ст. л. сливочного сыра, 150 г тертого твердого сыра, 2 горсти измельченных грецких орехов, 2 ч. л. жидкого меда и мелко нарубленную зелень (базилик и укроп). Тщательно перемешайте до однородности. Для более нежной текстуры взбейте блендером. Дайте настояться в холодильнике хотя бы 30 минут — и ваша намазка готова покорять сердца!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

намазки
кабачки
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве пройдет первый в истории человечества «атомный саммит»
Россия внезапно перестала покупать картофель из Грузии
В США оценили шансы Зеленского на личную встречу с Путиным
Володин раскрыл, как Россия встретит беглых артистов в случае возвращения
Володин жестко высказался о вернувшихся в Россию релокантах
ВКС России получили партию современных истребителей Су-35С
Врач объяснил, что убивает застрявшую в горах альпинистку Наговицыну
Кириенко вспомнил, как Путин принял волевое решение вопреки доводам юристов
В Венгрии оценили идею провести саммит России и Украины в Будапеште
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Россиянам назвали простой способ сэкономить на ремонте
Российские политики массово «переезжают» в MAX: кто в числе первых
Силовики раскрыли тактику ВСУ на Красноармейском направлении
В Сербии рассказали, как российский газ помог стране в разгар энергокризиса
Российские войска обрушили «Кинжалы» на украинскую авиабазу
Локомотив сошел с рельсов в Бурятии
ВСУ попытались проникнуть в российское приграничье
Эксперт оценил перспективы возвращения IKEA в Россию
Раскрыта судьба сына «советского потрошителя» Чикатило, вступившего в ВСУ
От рака скончался «самый милый судья в мире»
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
США

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.