Вкуснее любых салатов! Новогодние канапе с пастой из крабовых палочек! 4 ингредиента и 2 минуты на сборку

Подготовка к Новому году — это всегда приятные хлопоты, и каждая хозяйка стремится создать не просто сытное, но и красивое меню. Кто-то доверяет проверенным рецептам из семейной тетради, а кто-то с удовольствием экспериментирует, находя новые вкусы. Если вы ищете вариант изящной и быстрой закуски, которая станет настоящим украшением стола, эти канапе с нежной крабовой пастой — то, что нужно! Они сочетают в себе тонкий вкус, праздничный вид и удивительную простоту приготовления. Такие канапе не стыдно подать к шампанскому — они съедаются моментально, оставляя после себя только восторженные отзывы.

Для начала приготовим пасту: 150 г крабовых палочек и 3 вареных яйца мелко натираем или измельчаем в блендере. Добавляем 100 г творожного сыра, 2 ст. л. майонеза, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешиваем до однородной кремообразной консистенции. Для основы нарежьте 5 ломтиков ржаного хлеба на аккуратные небольшие квадратики или кружочки. Можно их слегка подсушить в тостере. Теперь соберем канапе: на каждую основу с помощью кондитерского мешка или чайной ложки выложите крабовую пасту. Украсьте веточкой петрушки или укропа и несколькими рубиновыми зернами граната. Яркие, сочные и невероятно аппетитные канапе готовы радовать ваших гостей!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.